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«Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή, δίνουν λύση και είναι εφικτές», υπογραμμίζει ο Νίκος Παππάς.

«Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε το ψέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δικαιώθηκε. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων», αναφέρει σε δήλωσή του ο Νίκος Παππάς μετά τις νέες εξαγγελίες Μητσοτάκη και προσθέτει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει μείωση της τιμής στην πηγή.

Μείωση του ΕΦΚ στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια.

Πλαφόν στο περιθώριο διύλισης».

Καταλήγοντας ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή, δίνουν λύση και είναι εφικτές».