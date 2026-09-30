«Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε το ψέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δικαιώθηκε. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων», αναφέρει σε δήλωσή του ο Νίκος Παππάς μετά τις νέες εξαγγελίες Μητσοτάκη και προσθέτει:
«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει μείωση της τιμής στην πηγή.
Μείωση του ΕΦΚ στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια.
Πλαφόν στο περιθώριο διύλισης».
Καταλήγοντας ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή, δίνουν λύση και είναι εφικτές».