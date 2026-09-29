Ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το ζήτημα που προέκυψε μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal φέρνει στη Βουλή η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ερώτηση που κατατέθηκε με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου και τη συνυπογραφή της ανεξάρτητης βουλεύτριας Κυριακής Μάλαμα.

Αφορμή αποτέλεσαν οι αναφορές της αμερικανικής εφημερίδας σχετικά με φερόμενες δηλώσεις της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ιδιωτικό δείπνο στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2026.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αμερικανίδα πρέσβειρα φέρεται να συνέδεσε τη πτώση της κυβέρνησης του Ίλιε Μπολοτζάν στη Ρουμανία με τη διαφωνία για την αγορά αμερικανικού LNG, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν και σε άλλες χώρες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σημειώνει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν και τοποθετήθηκε με καθυστέρηση αρκετών ημερών, δεν προχώρησε σε σαφή διάψευση ή συγκεκριμένη απάντηση επί των επίμαχων αναφορών. Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει δημόσια τοποθέτηση ούτε από τον υπουργό Ενέργειας, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το κόμμα, ήταν παρών στο συγκεκριμένο δείπνο.

Συγκεκριμένα οι βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θέτουν στους υπουργούς Εξωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σειρά κρίσιμων ερωτημάτων σχετικά με το περιστατικό και τις παρεμβατικές τάσεις στα εσωτερικά άλλων χωρών της πρέσβειρας στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ.

Τα ερωτήματα αφορούν το αν είναι ενήμερη κυβέρνηση για την φερόμενη τοποθέτηση Γκίλφοϊλ, αν έχει προχωρήσει σε διάβημα προς τις ΗΠΑ. Με αυτή την αφορμή θέτουν προς τους υπουργούς το ερώτημα αν προτίθενται να ενημερώσουν τη Βουλή και τους πολίτες αναλυτικά για όλες τις συμφωνίες και δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ Εμπορίας μέσω της κοινοπραξίας ATLANTIC–SEE, καθώς και για τις κυβερνητικές και διπλωματικές επαφές που συνδέθηκαν με την προώθησή τους, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια ως προς τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος της χώρας μας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ζητούν επίσης να εξηγήσει η κυβέρνηση την επιλογή της για όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση της Ελλάδας από το αμερικανικής προέλευσης, πανάκριβο, αντιπεριβαλλοντικό, υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), στο πλαίσιο της επένδυσής της στον «Κάθετο Διάδρομο». Τέλος, ζητούν εξηγήσεις γιατί επέλεξε το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) που, για παράδειγμα, «σύμφωνα με τον Robert W. Howarth, καθηγητή του Τμήματος Οικολογίας και Εξελικτικής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ, θεωρείται κατά 33% χειρότερο από τον άνθρακα σε ό,τι αφορά τις εκπομπές αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη, υπονομεύοντας έτσι τους περιβαλλοντικούς στόχους».

Αναλυτικά η Ερώτηση

Προς τους υπουργούς Εξωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Σχετικά με την φερόμενη φράση της Αμερικανίδας πρέσβεως για παρεμβάσεις των ΗΠΑ στα εσωτερικά άλλων χωρών και εκλεγμένων κυβερνήσεων

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της έγκριτης αμερικανικής, οικονομικής εφημερίδας Wall Street Journal, η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φέρεται, σε ιδιωτικό δείπνο στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2026, να συνέδεσε την επικείμενη πτώση της κυβέρνησης του Ρουμάνου πρωθυπουργού Ίλιε Μπολοτζάν με τη διαφωνία γύρω από την αγορά αμερικανικού LNG, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: “Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ”.

«In March, at a dinner in Athens attended by Greek and U.S. officials, Guilfoyle got into an argument with Greece’s energy minister, Stavros Papastavrou, in front of the other guests. Referring to the impending collapse of the Romanian government, Guilfoyle told the group, “We can do that to any country we want. We can do that here,” according to a person who attended the dinner and others who were told about it. The conversation became heated, with Papastavrou retorting that the U.S. couldn’t replace the government of Greece, which was elected by the people. Guilfoyle’s lawyer disputed the characterization of the exchange» (WSJ, 25 Σεπτεμβρίου 2026).

Το απόσπασμα εντάσσεται στο μακροσκελές άρθρο της WSJ, που υπογράφουν τέσσερις δημοσιογράφοι και περιγράφει την πρέσβη Γκίλφοϊλ ως “ένα ισχυρό σύμβολο της νέας σχολής της αμερικανικής διπλωματίας υπό τον Τραμπ: της συγχώνευσης της δημοσιότητας, των επιχειρήσεων και της γεωπολιτικής”.

Υπενθυμίζεται ότι η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπολοτζάν έπεσε στις 5 Μαΐου 2026, ύστερα από την υπερψήφιση με 281 ψήφους υπέρ (χρειάζονταν τουλάχιστον 233), πρότασης δυσπιστίας. Η πρόταση είχε κατατεθεί από το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (το οποίο είχε αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό), σε συνεργασία με την ακροδεξιά, εθνικιστική αντιπολίτευση. Τότε είχε θεωρηθεί ότι τα μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης προκάλεσαν τη ρήξη με το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Η αποχώρηση των Σοσιαλδημοκρατών είχε προκαλέσει στα τέλη Απριλίου την παραίτηση επτά υπουργών από τον κυβερνητικό συνασπισμό, ανάμεσά τους και του υπουργού Ενέργειας, Μπόγκνταν Ιβάν, το χαρτοφυλάκιο του οποίου ανέλαβε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μπολοτζάν, δηλώνοντας ότι η διαχείριση του τομέα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της κυβέρνησής του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, στο επίκεντρο της διαφωνίας στο δείπνο του Μαρτίου 2026 ήταν η έκφραση επιφυλάξεων από την κυβέρνηση Μπολοτζάν σχετικά με το το κόστος της προμήθειας αμερικανικού LNG, ενώ η σχετική συμφωνία παρέμενε προσωρινά «παγωμένη».

Η φράση “μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ” που φέρεται να διατύπωσε η Πρέσβης, προκάλεσε, σύμφωνα με την WSJ, έντονη αντίδραση του παρόντος στο δείπνο Έλληνα υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος φέρεται να απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Από την πλευρά της, η πρέσβης Γκίλφοϊλ, μέσω του δικηγόρου της, αμφισβήτησε την περιγραφή της συγκεκριμένης συνομιλίας.

Τούτων δοθέντων

Ερωτώνται κατ' αρμοδιότητα οι κκ Υπουργοί

Επιβεβαιώνει ή διαψεύδει η κυβέρνηση το περιστατικό που περιγράφει η Wall Street Journal, στο δημοσίευμά της, στις 25/9/26, σχετικά με το δείπνο του Μαρτίου 2026 και ειδικότερα τη φράση περί παρέμβασης στα εσωτερικά άλλων χωρών και εκλεγμένων κυβερνήσεων, που αποδίδεται στην Πρέσβη των ΗΠΑ - «μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ»;

Συγκεκριμένα επιβεβαιώνει ή διαψεύδει το περιστατικό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ήταν παρών στο δείπνο και φέρεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να αντέδρασε;

Αν έχει αντιδράσει, έχει ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Εξωτερικών;

Υπήρξε αντίδραση ή διάβημα προς την αμερικανική πλευρά; Αν ναι, γιατί δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα; Αν όχι, για ποιο λόγο δεν υπήρξε αντίδραση;

Προτίθεται η κυβέρνηση να ενημερώσει τη Βουλή και τους πολίτες αναλυτικά για όλες τις συμφωνίες και δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ Εμπορίας μέσω της κοινοπραξίας ATLANTIC–SEE, καθώς και για τις κυβερνητικές και διπλωματικές επαφές που συνδέθηκαν με την προώθησή τους, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια ως προς τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος της χώρας μας;

Προτίθεται η κυβέρνηση να εξηγήσει την απόφασή της για όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση της Ελλάδας από το αμερικανικής προέλευσης, πανάκριβο, αντιπεριβαλλοντικό, υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), στο πλαίσιο της επένδυσής της στον «Κάθετο Διάδρομο»;

Προτίθεται επίσης να εξηγήσει γιατί επιλέγει το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) που, για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Robert W. Howarth, καθηγητή του Τμήματος Οικολογίας και Εξελικτικής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ, θεωρείται κατά 33% χειρότερο από τον άνθρακα σε ό,τι αφορά τις εκπομπές αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη, υπονομεύοντας έτσι τους περιβαλλοντικούς στόχους;

Οι ερωτώσες βουλεύτριες και οι ερωτώντες βουλευτές

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Ακρίτα Έλενα

Ακριώτου Θεοδώρα

Αμανατίδης Ιωάννης

Γιαννούλης Χρήστος

Καριπίδης Ιωάννης

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαηλιού Γεώργιος

Παππάς Νικόλαος

Πολάκης Παύλος

Μάλαμα Κυριακή