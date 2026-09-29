Η εξομολόγηση του ηθοποιού για την πατρότητα και τα παιδιά του.

Ο Πέτρος Λαγούτης, το απόγευμα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην επαγγελματική του ζωή, ενώ η συζήτηση πολύ γρήγορα στράφηκε στην πατρότητα και τα δύο του παιδιά.

Ο Πέτρος Λαγούτης, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να μεγαλώσει τα παιδιά του, τονίζοντας ότι δεν είναι από τους γονείς που θα αποκρύψει την αλήθεια από εκείνα, ή που θα προσπαθήσει να τα κατευθύνει προς μία συγκεκριμένη οδό στη ζωή τους.

«Αυτά τα χρόνια που το μυαλό μας είναι στα σύννεφα δεν με απασχόλησε καθόλου, ούτε όταν μπήκα στη σχολή, ούτε τα χρόνια που σπούδαζα, δεν με απασχόλησε τι θα γίνει με την επαγγελματική μου αποκατάσταση. Που δεν είχα… Όχι γνωστό δεν είχα, δεν ήξερα κανέναν. Ήμουν άσχετός τελείως. Μου ήρθαν τα πράγματα πολύ ωραία…», εξήγησε αρχικά ο ηθοποιός.

Ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε για τα παιδιά του: «Είμαι περήφανος που οι γιοι μου είναι ωραίοι τύποι»

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καραβάτου εστίασε στα συναισθήματα του καλεσμένου της, ρωτώντας τον Πέτρο Λαγούτη για το πώς αισθάνεται που ο ένας από τους δύο γιους του ακολουθεί τον δρόμο της υποκριτικής:

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«Δεν με νοιάζει αυτό. Είμαι περήφανος και για τους δύο. Είμαι περήφανος που οι γιοι μου είναι ωραίοι τύποι, δύο καλά παιδιά, δύο ωραία μυαλά… Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Σάμπως εμένα με κατάλαβε κανένας στο σπίτι όταν ήθελα να γίνω ηθοποιός; Όχι».

Και συνέχισε: «Δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ (σ.σ να πει στα παιδιά του με τι να ασχοληθούν), γιατί… Είχα πάντα ως γνώμονα να είναι ευτυχισμένα με ό,τι και αν κάνουν… Από τη στιγμή που μας είπα ότι ‘αυτό θέλω να κάνω’, του είπαμε με τη μαμά του τις δυσκολίες, του είπαμε ότι θέλει γερό στομάχι…».

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Πέτρος Λαγούτης: «Προσπαθούμε ως γονείς να είμαστε άμεμπτοι, αλλά είναι ψέμα»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Πέτρος Λαγούτης εστίασε στο ρόλο του γονιού, και στον τρόπο που θεωρεί ο ίδιος ότι θα πρέπει να συμπεριφέρεται ένας γονιός:

«Στη νεότητά μας νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα… και τρώμε τα μούτρα μας, εκεί είναι που πρέπει να πάρει φόρα, να πας λίγο πίσω και να μετρηθείς με τον εαυτό σου», εξήγησε αρχικά ο Πέτρος Λαγούτης.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο ερχομός ενός παιδιού αλλάζει τον τρόπο σκέψης ενός ανθρώπου: «Τα παιδιά σε ωριμάζουν… Καταλαβαίνεις ότι καλείσαι να παίξεις έναν ρόλο που δεν μπορεί να είναι όπως ήταν οι πατεράδες μας κάποτε… Αλλά, ταυτόχρονα δεν μπορεί να είμαστε και ακριβώς φίλοι. Είναι ένας ρόλος που πρέπει να είσαι σοβαρός, όχι σοβαρός, πρέπει επιστρατεύεις όλη τη φαιά ουσία σου και όλη την ωριμότητά σου έτσι ώστε να τους κατευθύνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ούτε το ‘κατευθύνεις’ είναι σωστό. Να αφήνεις αυτά που πρέπει να πάρουν και αν τα πάρουν έχει καλώς, δεν σου επιτρέπεται να είσαι πιο ανώριμος από τα παιδιά σου».

«Όχι δεν μπορεί να είσαι άμεμπτος και φυσικά δεν είναι μόνο αυτά που λες, είναι και αυτά που κάνεις. Είναι ακριβώς αυτό και ο μπαμπάς, η μαμά κλαίνε, λυγίζουν, έχουν ελαττώματα… Καμιά φορά προσπαθούμε ως γονείς να είμαστε άμεμπτοι, αλλά είναι ψέμα. Περνάμε ζόρια και τα κρατάμε μέσα μας να μην τα δουν τα παιδιά… Τα παιδιά δεν είναι χαζά, όλα τα καταλαβαίνουν…», κατέληξε ο Πέτρος Λαγούτης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlruqvo4qh3t?integrationId=40599y14juihe6ly}