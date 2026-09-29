Ο Άκης Πετρετζίκης μίλησε για την επαγγελματική και προσωπική του ζωή.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου ο Άκης Πετρετζίκης όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός σεφ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή, εστιάζοντας σε μερικές από τις σημαντικότερες αποφάσεις που κλίθηκε να πάρει.

Η συζήτηση πολύ γρήγορα στράφηκε προς τη συμμετοχή του στο Masterchef, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει, να φτάσει στον τελικό και να κερδίσει, ξεκινώντας εκ νέο το ταξίδι του στον επαγγελματικό στίβο.

Όπως περιέγραψε, η απόφασή του να πάρει μέρος στον διαγωνισμό, ήρθε τη χρονική στιγμή που βρισκόταν ήδη στην Αμερική για δουλειά, έχοντας οργανώσει τη ζωή του για τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια.

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Άκης Πετρετζίκης για το Masterchef: «Ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίσω»

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του στον μαγειρικό διαγωνισμό, ο Άκης Πετρετζίκης ανέφερε: «Ήμασταν πραγματικά έγκλειστοι, ήμασταν τυχεροί γιατί δεν είχαμε τότε social media. Δηλαδή, τότε τα social media δεν είχαν αυτή την μορφή που έχουν τώρα, οπότε η επαφή που έπαιρνες από τον κόσμο ήταν μόνο διά ζώσης, δεν ήταν τόσο έντονο το feedback που έπαιρνες από τον κόσμο, δεν υπήρχε κριτική… Οπότε, θεωρώ, ότι και το timing της εκπομπής που πήγα ήταν το κατάλληλο για να με βοηθήσει ακόμη παραπάνω, γιατί δεν είχα την εμπειρία σε τίποτα, ούτε στο πώς να στέκομαι, πώς να μιλάω, πώς να φέρομαι… Ήμουν εντελώς άβγαλτος, δεν είχα background… Με τις βλακείες που έκανα, οι οποίες καλύφθηκαν λόγω του ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλο…».

Σε δεύτερο χρόνο, ο Πετρετζίκης, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων ανέφερε: «Παιδιά, όταν πήγα ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίσω. Πήγα για να κερδίσω. Δεν άφησα τη δουλειά μου στην Αθήνα, εγώ άφησα μία δουλειά στη Νέα Υόρκη, μια προοπτική, ένα πλάνο που ήδη είχα ξεκινήσει τριετές – τετραετές για να πάω σε αυτό… Πας για να βγεις δεύτερος; Πας για να κερδίσεις. Πίστευα εξ’ αρχής ότι θα κερδίσω».

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Άκης Πετρετζίκης: «Έκλεισα τα μαγαζιά μου ενώ ήταν κερδοφόρα»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Άκης Πετρετζίκης μίλησε για την απόφασή του να κλείσει τα καταστήματά του, την στιγμή μάλιστα που γνώριζαν ιδιαίτερη οικονομική άνθιση.

Όπως εξήγησε, η αυτή του η απόφαση σχετίζεται με το γεγονός ότι έκανε οικογένεια, και επέλεξε να έχει περισσότερο χρόνο για να είναι με τα παιδιά του:

«Τα μαγαζιά εγώ τα έκλεισα ενώ ήταν κερδοφόρα… Έκανα δύο concept που μέχρι τότε δεν υπήρχαν. Είχαμε ουρές, τα μαγαζιά έκλεισαν με θετικό πρόσημο. Δηλαδή δεν τα έκλεισα επειδή δεν πήγαιναν καλά. Τα έκλεισα επειδή είχα ανάγκη να μαζευτώ, έκανα δύο παιδάκια. Δεν είχα χρόνο για την οικογένειά μου. Έπρεπε να μαζευτώ οπωσδήποτε σπίτι μου. Αυτή τη στιγμή μου λείπει πάρα πολύ το μαγαζί. Να πω την αλήθεια, άμα μπορούσα να ελέγξω το budget και να πω ότι θα χάνω ‘τόσα’ λεφτά κάθε χρόνο για να έχω μαγαζί θα το έκανα. Μπορώ να το υποστηρίξω, μόνο για να έχω μαγαζί».

Και στη συνέχεια ο Άκης Πετρετζίκης εστίασε στην απόφασή του να βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειάς του: «Έχω συνηθίσει πια να κάθομαι Σάββατο με τα παιδιά μου. Δούλευα στα μαγαζιά, πήγαινα Σάββατα, Κυριακές, Δευτέρες βράδυ. Δευτέρα με Παρασκευή είχα να κάνω τον παραγωγό, τον παρουσιαστή… Όλα αυτά που σας λέω είναι μία διαφορετική επιχείρηση που άμα τα έχει ένας ήταν η επιχείρησή του. Εγώ είχα φτάσει να έχω δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις και τέσσερα μαγαζιά… Άνοιξα πάρα πολλά μέτωπα, αυτό ήταν το λάθος το δικό μου. Πίστεψα ότι ο Άκης στα 27 θα είναι ο ίδιος στα 42, και θα μπορεί να κάνει 500 πράγματα μαζί… Δεν είχα χρόνο για τα παιδιά. Αν δεν είχα παιδιά, δεν θα είχα κλείσει τα μαγαζιά… Νιώθω πάρα πολύ καλά, νιώθω πραγματικά αυτοδημιούργητος, δεν έχω πάρει την παραμικρή βοήθεια και αυτό με κάνει να νιώθω περήφανος. Βεβαία έχω την ομάδα μου».

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