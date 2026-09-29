Η αγωγή υποστηρίζει ότι ο αγώνας πυγμαχίας έβαλε τέλος στην καριέρα της Χάρντι και της προκάλεσε μόνιμη νευρολογική βλάβη.

Η πρώην πρωταθλήτρια featherweight της WBO, Χέδερ Χάρντι, κατέθεσε αγωγή, ζητώντας περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια από τη Most Valuable Promotions, τον συνιδρυτή της Τζέικ Πολ, τον COO της Μπράις Χόλντεν και την Holden Boxing.

Η αγωγή, την οποία εξασφάλισε το Uncrowned, αφορά έναν αγώνα μεταξύ της Χάρντι και της επτά φορές παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αμάντα Σεράνο, ο οποίος αποτέλεσε αγώνα στο undercard της πυγμαχικής αναμέτρησης του Πολ με τον πρώην σταρ του UFC Νέιτ Ντίαζ, στις 5 Αυγούστου 2023. Ο Χόλντεν, ο οποίος έγινε COO της MVP τον Φεβρουάριο του 2024, ήταν ο αδειοδοτημένος διοργανωτής της εκδήλωσης Πολ - Ντίαζ μέσω της Holden Boxing. Η Χάρντι υποστηρίζει ότι οι εναγόμενοι εκμεταλλεύτηκαν τη φήμη και την οικονομική της ευαλωτότητα για να οργανώσουν μια «επικίνδυνη και περιττή ρεβάνς» με τη Σεράνο.

Μέρος της προκαταρκτικής δήλωσης αναφέρει: «Οι εναγόμενοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι ο αγώνας ενείχε έναν εξαιρετικό και προβλέψιμο κίνδυνο σοβαρής νευρολογικής βλάβης για τη Χάρντι». Η αγωγή των 54 σελίδων, που κατατέθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια του Τέξας, στο τμήμα του Ντάλας, υποστηρίζει ότι ο αγώνας με τη Σεράνο ήταν «το τέλος της καριέρας» της Χάρντι και είχε ως αποτέλεσμα «μόνιμη εγκεφαλική βλάβη» για την 44χρονη.

Η Σεράνο και η Χάρντι αγωνίστηκαν για πρώτη φορά το 2019. Τότε, η Σεράνο νίκησε ξεκάθαρα τη Χάρντι για να υπερασπιστεί τους ενοποιημένους τίτλους της στην κατηγορία featherweight. Η Χάρντι έδωσε στη συνέχεια τρεις αγώνες, γνωρίζοντας ακόμη μία ήττα από την Τζέσικα Καμάρα, προτού κερδίσει δύο αγώνες χαμηλού προφίλ τον Οκτώβριο του 2022 και τον Φεβρουάριο του 2023.

Η αγωγή παρουσιάζει τη Χάρντι ως μια αθλήτρια που πλησίαζε στο τέλος της καριέρας της, έχοντας υποστεί συσσωρευμένη καταπόνηση για χρόνια, όταν ορίστηκε η ρεβάνς με τη Σεράνο για τον Αύγουστο του 2023. Υποστηρίζει ότι ο επί χρόνια promoter της Χάρντι, Λου ΝτιΜπέλα, αρνήθηκε να βοηθήσει στη διοργάνωση της ρεβάνς, επειδή τη θεωρούσε μη ασφαλή.

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Η ρεβάνς Σεράνο - Χάρντι φέρεται επίσης να είχε αντίθετους τον promoter Λάρι Γκόλντμπεργκ, τους προπονητές της Χάρντι και τους φίλους της, μεταξύ των οποίων και ο ιδρυτής του Gleason's Gym, Μπρους Σίλβεργκλέιντ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αγωγή, η MVP παρέκαμψε τον ΝτιΜπέλα και «εκμεταλλεύτηκε» την απελπιστική οικονομική κατάσταση της Χάρντι, προκειμένου να εξασφαλίσει τελικά τον αγώνα.

Η αγωγή αναγνωρίζει ότι η Holden Boxing ήταν ο αδειοδοτημένος promoter του αγώνα και όχι η MVP, υποστηρίζει όμως ότι η Holden λειτουργούσε ως «ασπίδα ευθύνης», ώστε η MVP να «απολαμβάνει τα οικονομικά οφέλη της διοργάνωσης χωρίς να αναλαμβάνει επίσημα τις κανονιστικές ευθύνες του αδειοδοτημένου promoter». Η Σεράνο πέτυχε 242 δυνατά χτυπήματα στη Χάρντι κατά τη διάρκεια του αγώνα των 20 λεπτών τον Αύγουστο του 2023, σύμφωνα με το CompuBox, το οποίο καταγράφει στατιστικά πυγμαχίας.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι ο αγώνας έβαλε τέλος στην καριέρα της Χάρντι και της προκάλεσε μόνιμη νευρολογική βλάβη σύμφωνα με το sports.yahoo.com.

Η βλάβη έγινε πιο εμφανής, σύμφωνα με τη Χάρντι, στις αρχές του 2024, όταν προετοιμαζόταν για έναν αγώνα bare-knuckle και έχασε την όρασή της κατά τη διάρκεια ελαφριάς προπόνησης. Η Χάρντι αναφέρει ότι ο οφθαλμίατρος της είπε πως το πρόβλημα προερχόταν από τον εγκέφαλό της, γεγονός που την οδήγησε στην αποχώρησή της από την ενεργό δράση.

Η αγωγή αναφέρει: «Ο Δρ. Curreri κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυρία Χάρντι πάσχει πλέον από μόνιμη αναπηρία, η οποία χαρακτηρίζεται από τραυματική εγκεφαλική βλάβη, απώλεια μνήμης, διπλωπία, αγχώδη διαταραχή, χωρική σύγχυση και ανακρίβειες στην αντίληψη και την εκτίμηση του βάθους, μεταξύ άλλων προβλημάτων.

Σύμφωνα με τον Δρ. Curreri, αυτά τα συμπτώματα άφησαν την κυρία Χάρντι ανίκανη να συγκεντρωθεί και, κατά πάσα πιθανότητα, ανίκανη να διατηρήσει μια κανονική εργασία. Η εκτίμηση του Δρ. Curreri συνέδεσε τον τραυματισμό της Χάρντι με την ίδια τη ρεβάνς».

Η Χάρντι δήλωσε ότι πλέον βασίζεται στο Medicaid και σε συνταγογραφούμενα φάρμακα για να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά της. Υποστήριξε ότι μπορεί να προπονεί μόνο για λίγες ώρες προτού τα συμπτώματα την αναγκάσουν να σταματήσει.

Η Χάρντι προβάλλει πέντε αιτίες αγωγής κατά των εναγομένων και ειδικότερα βαριά αμέλεια, πλημμελή ανάληψη υποχρέωσης, αμέλεια per se, κοινή αμέλεια και παραβίαση του Muhammad Ali Boxing Reform Act.

Υποστηρίζει ότι οι εναγόμενοι παραβίασαν τους κανονισμούς πυγμαχίας του Τέξας και την ομοσπονδιακή νομοθεσία, αποκρύπτοντας ποιος είχε τον έλεγχο της διοργάνωσης, χρησιμοποιώντας ακατάλληλα την Holden Boxing ως αδειοδοτημένο promoter και στερώντας της ανεξάρτητη εκπροσώπηση χωρίς σύγκρουση συμφερόντων.

Εκτός από αποζημίωση άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, η Χάρντι ζητά την κάλυψη των δικαστικών εξόδων και την έκδοση δικαστικής διαταγής που θα υποχρεώνει τους εναγόμενους να λάβουν μέτρα για την αποτροπή παρόμοιας βλάβης σε άλλους αθλητές στο μέλλον.

Σε δήλωσή της προς το Uncrowned, η MVP ανέφερε:

«Η MVP τρέφει μεγάλο σεβασμό για τη Χέδερ Χάρντι. Αναγνωρίζουμε τη δυσκολία της κατάστασής της και εκφράζουμε την ειλικρινή μας συμπάθεια και την ελπίδα ότι θα λάβει τη φροντίδα και την υποστήριξη που της αξίζει.

Η συμμετοχή της Χέδερ στην κάρτα της 5ης Αυγούστου 2023 οργανώθηκε μέσω του promoter της, Λου ΝτιΜπέλα, ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία για τον αγώνα, και η Χέδερ εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη της για την ευκαιρία τόσο πριν όσο και μετά τον αγώνα. Η MVP ακολούθησε τα ισχύοντα πρωτόκολλα για τον αγώνα, η Χέδερ έλαβε ιατρική άδεια για να αγωνιστεί από την αθλητική επιτροπή που επέβλεπε την εκδήλωση και ο αγώνας διεξήχθη υπό την αρμοδιότητα και την επίβλεψη της επιτροπής, σύμφωνα με τις τυπικές ιατρικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας της.

Η MVP παραμένει προσηλωμένη στην ασφάλεια των αθλητών και στην υποστήριξη των αθλητών που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της, σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα των επιτροπών».

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η υπόθεση της Χάρντι δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος ενός σταθερού μοτίβου που καταδεικνύει την «έλλειψη φροντίδας και ενδιαφέροντος των εναγομένων για την ασφάλεια των αθλητών» και τον τρόπο με τον οποίο έθεσαν τα «εμπορικά συμφέροντα πάνω από την ασφάλεια των αθλητών». Δύο ακόμη παραδείγματα που αναφέρονται στην αγωγή είναι αυτά των Ίσις Σιο και Σαντάσια Γκριν.

Η Σαντάσια Γκριν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία μετά τον αγώνα της τον Απρίλιο του 2026 με τη Λάνι Ντάνιελς. Η Σιο αγωνίστηκε με την Τζοσέλιν Καμαρίγιο, σε αγώνα που διοργάνωσε η MVP, σε κάρτα του ProBoxTV τον Μάρτιο του 2026. Η Καμαρίγιο έβγαλε νοκ άουτ τη Σιο στον πρώτο γύρο, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται ως προφανής αναντιστοιχία. Η Σιο αποχώρησε από το ρινγκ με φορείο και τέθηκε σε τεχνητό κώμα.

Τον Απρίλιο του 2026, η Σαντάσια Γκριν νοσηλεύτηκε μετά από εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη στον αγώνα της με τη Λάνι Ντάνιελς. Σύμφωνα με την αγωγή: «Η Γκριν παραπονέθηκε για πόνο στο κεφάλι στον τέταρτο γύρο και φώναξε για βοήθεια, ωστόσο ο αγώνας συνεχίστηκε μέχρι τον ένατο γύρο, όταν οι αξιωματούχοι τον σταμάτησαν».

Η αγωγή της Χάρντι κατηγορεί επίσης την MVP για «επιλογή ευνοϊκής δικαιοδοσίας και παράκαμψη κανόνων». Η πρώην πρωταθλήτρια υποστηρίζει ότι η MVP εντόπισε μια εμπορικά πολύτιμη αναμέτρηση και ότι, εάν αυτή παρουσίαζε κανονιστικές ή ζητήματα ασφάλειας, θα την τοποθετούσε σε μια δικαιοδοσία με λιγότερο αυστηρή εποπτεία, όπου ένας κατά τα άλλα μη ασφαλής αγώνας θα μπορούσε να διεξαχθεί. Η Χάρντι ανέφερε ως παραδείγματα στην αγωγή της δύο αγώνες του Πολ: τον Πολ - Μάικ Τάισον τον Νοέμβριο του 2024 και τον ακυρωμένο αγώνα επίδειξης Πολ - Τζερβόντα «Τανκ» Ντέιβις τον Νοέμβριο του 2025.

Παρότι η αναμέτρηση Σεράνο - Χάρντι 2 πραγματοποιήθηκε περισσότερα από τρία χρόνια πριν από την κατάθεση της αγωγής, η Χάρντι υποστηρίζει ότι οι αξιώσεις της εξακολουθούν να είναι εμπρόθεσμες, επειδή δεν ανακάλυψε τον φερόμενο ως αποκρυφθέντα ρόλο των εναγομένων στη διοργάνωση του αγώνα μέχρι τον Μάρτιο του 2026, όταν οι δικηγόροι της ερεύνησαν την υπόθεση.