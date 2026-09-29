Το κιτρικό οξύ είναι η ιδανική λύση για να καθαρίσετε τα άλατα και το πουρί γρήγορα και αποτελεσματικά.

Το πουρί στη λεκάνη δεν υποχωρεί. Έχετε ρίξει ξίδι, έχετε προσθέσει μαγειρική σόδα, έχετε δει το μείγμα να αφρίζει και έχετε τρίψει μέχρι να σας πονέσει το χέρι, όμως η γκρι-καφέ κρούστα στη στάθμη του νερού παραμένει εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τα λευκά άλατα γύρω από τη βάση της βρύσης.

Το πρόβλημα δεν είναι η προσπάθειά σας. Το ξίδι και η μαγειρική σόδα απλώς δεν είναι τα κατάλληλα μέσα για τα συγκεκριμένα κατάλοιπα. Υπάρχει, όμως, μια σκόνη που κάνει τη δουλειά και την οποία οι περισσότεροι δεν έχουν αγοράσει ποτέ.

Τα άλατα που συσσωρεύονται στη λεκάνη αποτελούνται από ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο αφήνει πίσω του το σκληρό νερό. Συγκεντρώνεται κάτω από τη στάθμη του νερού, στις οπές κάτω από το χείλος της λεκάνης και γύρω από το σιφόνι, ενώ κάθε καζανάκι προσθέτει σταδιακά νέα ποσότητα σύμφωνα με το thecoolist.com.

Η μαγειρική σόδα είναι αλκαλική και δεν μπορεί να διαλύσει τα άλατα· λειτουργεί κυρίως ως καθαριστικό με μηχανική δράση. Το ξίδι είναι όξινο, αλλά σχετικά ασθενές και, όταν αραιώνεται στο νερό της λεκάνης, δυσκολεύεται να διαλύσει μια κρούστα που έχει σχηματιστεί και έχει σκληρύνει επί μήνες.

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Η σκόνη που κάνει τη διαφορά

Το κιτρικό οξύ, που πωλείται σε μορφή λευκής σκόνης σε καταστήματα με είδη οικιακής χρήσης, σε καταστήματα με προϊόντα για κονσερβοποίηση και στο διαδίκτυο, είναι ισχυρότερο οξύ από το ξίδι, δεν έχει έντονη μυρωδιά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πορσελάνη, χρώμιο και πλακάκια. Πρόκειται ουσιαστικά για την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των αλάτων από τις τρύπες ενός τηλεφώνου ντους, μόνο που εδώ εφαρμόζεται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να δράσει.

Για τη λεκάνη, η διαδικασία είναι απλή αλλά απαιτεί υπομονή:

Διαλύστε δύο έως τρεις κουταλιές της σούπας κιτρικό οξύ σε μια κατσαρόλα με ζεστό νερό.

Ρίξτε το διάλυμα στη λεκάνη, φροντίζοντας να καλύψει τον δακτύλιο των αλάτων και την περιοχή κάτω από το χείλος.

Αφήστε το να δράσει όλη τη νύχτα. Αυτό είναι το βήμα που πολλοί παραλείπουν, αλλά είναι και το πιο σημαντικό.

Το πρωί, τρίψτε με τη βούρτσα της λεκάνης και τραβήξτε καζανάκι.

Αν η κρούστα είναι πολύ παχιά και παλιά, μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία για δεύτερη νύχτα.

Για πουρί που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βρεγμένη ελαφρόπετρα, τρίβοντας πολύ απαλά την πορσελάνη. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνονται τα υπολείμματα που έχει ήδη χαλαρώσει το οξύ, χωρίς να προκαλούνται γρατζουνιές.

Για τις βρύσες χρειάζεται διαφορετικός χειρισμός

Για τα άλατα γύρω από τις βρύσες ή πάνω στις επιφάνειες του ντους, το ίδιο οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πιο ήπιο τρόπο.

Κόψτε ένα λεμόνι στη μέση και τρίψτε το πάνω στα άλατα. Αφήστε τον χυμό να δράσει για 10 έως 15 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με ζεστό νερό.

Ο χυμός του λεμονιού περιέχει επίσης κιτρικό οξύ και έχει το πλεονέκτημα ότι παραμένει πάνω στην κάθετη επιφάνεια για λίγο περισσότερο χρόνο.

Για πιο έντονα άλατα, μπορείτε να εμποτίσετε ένα πανί με διάλυμα κιτρικού οξέος και να το τυλίξετε γύρω από τη βάση της βρύσης. Αφήστε το για περίπου μία ώρα και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά.

Η σημαντική προειδοποίηση

Υπάρχει, όμως, ένας κανόνας που πρέπει να τηρείται πάντα, ποτέ μην αναμειγνύετε το κιτρικό οξύ ή οποιοδήποτε άλλο οξύ με χλωρίνη. Ο συνδυασμός τους μπορεί να απελευθερώσει τοξικά αέρια. Αν έχει προηγηθεί χρήση άλλου καθαριστικού στη λεκάνη, ξεπλύνετε πολύ καλά και τραβήξτε καζανάκι πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο προϊόν.

Πώς θα εμποδίσετε τα άλατα να επιστρέψουν

Αφού καθαρίσετε τη λεκάνη, ένα γρήγορο καθάρισμα με τη βούρτσα μία φορά την εβδομάδα μπορεί να εμποδίσει τα άλατα να αρχίσουν να συσσωρεύονται ξανά. Μια μικρή ποσότητα κιτρικού οξέος μία φορά τον μήνα μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη του σχηματισμού πουρί. Υπάρχουν, επίσης, δύο παράγοντες που μπορούν να επιδεινώσουν το πρόβλημα και αξίζει να αντιμετωπιστούν μια λεκάνη που τρέχει ή στάζει συνεχώς, αφήνοντας μια μόνιμα υγρή γραμμή όπου μπορούν να συσσωρεύονται τα άλατα, και ένα μπάνιο με ανεπαρκή εξαερισμό, το οποίο διατηρεί τις επιφάνειες συνεχώς υγρές. Το ξίδι εξακολουθεί να είναι χρήσιμο για ένα γρήγορο καθάρισμα όταν υπάρχει μόνο ένα λεπτό στρώμα αλάτων. Για εκείνη, όμως, την επίμονη κρούστα που έχει δημιουργηθεί εδώ και μήνες ή χρόνια, δεν είναι αρκετό. Λίγο κιτρικό οξύ και μία ολόκληρη νύχτα δράσης. Αυτό είναι το κόλπο.