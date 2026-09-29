Εάν η αποχέτευση παρουσιάζει συχνά δυσάρεστες οσμές ή αργεί να αποστραγγίσει το νερό, η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται περίπου μία φορά την εβδομάδα.

Οι σωληνώσεις σε νεροχύτες, νιπτήρες και ντουζιέρες μπορούν να διατηρηθούν πιο καθαρές και να περιοριστούν οι δυσάρεστες οσμές με δύο απλά υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι: αλάτι και λευκό ξίδι.

Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση ελαφρών υπολειμμάτων σαπουνιού και λίπους, καθώς και στην αντιμετώπιση δυσάρεστων οσμών. Δεν αποτελεί, όμως, λύση για σοβαρές αποφράξεις.

Πώς γίνεται ο καθαρισμός

Αρχικά, απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει λιμνάσει στον νεροχύτη ή τον νιπτήρα.

Στη συνέχεια:

Ρίξτε μισό φλιτζάνι αλάτι απευθείας στην αποχέτευση.

Προσθέστε ένα φλιτζάνι λευκό ξίδι.

Αφήστε το μείγμα να δράσει για 15-30 λεπτά.

Ξεπλύνετε με ζεστό νερό για ένα έως δύο λεπτά.

Εάν η αποχέτευση παρουσιάζει συχνά δυσάρεστες οσμές ή αργεί να αποστραγγίσει το νερό, η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται περίπου μία φορά την εβδομάδα.

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Το ξίδι μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση μέρους των οργανικών υπολειμμάτων και των ελαφρών επικαθίσεων που προκαλούν δυσάρεστες οσμές, ενώ το αλάτι λειτουργεί ως ήπιο λειαντικό και μπορεί να συμβάλει στην απομάκρυνση υπολειμμάτων σαπουνιού, επιφανειακού λίπους και βρωμιάς κοντά στην αποχέτευση.

Πρόκειται επίσης για μια οικονομική λύση συντήρησης, καθώς τα δύο υλικά είναι εύκολα διαθέσιμα. Η μέθοδος λειτουργεί καλύτερα αφού πρώτα απομακρυνθούν τρίχες, υπολείμματα τροφών ή άλλες εμφανείς βρωμιές από την αποχέτευση.

Ωστόσο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα ειδικό προϊόν απόφραξης και δεν αντιμετωπίζει σοβαρές αποφράξεις. Αν το νερό παραμένει στάσιμο, υπάρχει διαρροή ή η αποχέτευση βουλώνει συχνά, μπορεί να χρειάζεται καθαρισμός του σιφονιού ή έλεγχος από υδραυλικό.

Προσοχή στις αναμείξεις

Το ξίδι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναμειγνύεται με χλωρίνη, αμμωνία ή άλλα καθαριστικά προϊόντα. Ο συνδυασμός χλωρίνης με ξίδι μπορεί να απελευθερώσει τοξικό αέριο χλωρίου, επικίνδυνο για τα μάτια και το αναπνευστικό.

Πριν χρησιμοποιήσετε ξίδι στην αποχέτευση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εκεί υπολείμματα άλλων χημικών καθαριστικών και φροντίστε ο χώρος να αερίζεται καλά.

Πού αλλού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ξίδι

Χάρη στην οξύτητά του, το λευκό ξίδι μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση αλάτων και ελαφρών επικαθίσεων από βρύσες, ντουζιέρες και πλακάκια, καθώς και στην αντιμετώπιση ήπιων οσμών.

Δεν αποτελεί, όμως, απολυμαντικό και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μάρμαρο, γρανίτη, φυσική πέτρα, ακατέργαστο ξύλο, ηλεκτρονικές οθόνες ή άλλες επιφάνειες που μπορεί να υποστούν ζημιά από οξέα.

Με πληροφορίες από infobae.com