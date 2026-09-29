Όσοι χάνουν την επιθυμία να κοινωνικοποιηθούν, αρχίζουν να βρισκουν δικαιολογίες.

Οι άνθρωποι που έχουν σχεδόν χάσει την επιθυμία τους να είναι κοινωνικοί, ενδέχεται να έχουν φτάσει σε ένα σημείο που προτιμούν να περνούν χρόνο μόνοι τους ή με ελάχιστα κοντινά τους άτομα, παρά να διατηρούν έναν ευρύ κύκλο επαφών.

Αυτοί οι εσωστρεφείς άνθρωποι αναγκάζονται συχνά να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι θα έχουν αρκετό χρόνο για τον εαυτό τους.

1. «Ίσως μια άλλη φορά»

Μερικές φορές, οι άνθρωποι απλώς δεν έχουν τη διάθεση να κοινωνικοποιηθούν, ενώ συχνά είναι δύσκολο να ισορροπήσουμε τις ανάγκες μας χωρίς να πληγώσουμε τα συναισθήματα όσων θέλουν να περάσουν χρόνο μαζί μας. Ακόμα κι αν δεν έχουμε καμία πρόθεση να προγραμματίσουμε κάτι για αργότερα, αυτή η φράση αποτελεί έναν εύκολο τρόπο να τους πούμε ότι δεν θα βγούμε σήμερα, αλλά «ίσως μια άλλη φορά».

2. «Σήμερα θέλω απλώς να χαλαρώσω»

Όσο μεγαλώνουμε, το μέγιστο επίπεδο της «κοινωνικής μπαταρίας» μειώνεται. Εξαντλούμαστε πιο γρήγορα, και αυτό μπορεί να κάνει τη συναναστροφή ακόμα και με τους πιο κοντινούς φίλους και συγγενείς να φαντάζει δύσκολη. Ο χρόνος με τον εαυτό μας είναι, παράλληλα, σημαντικός για τη ψυχική υγεία, επειδή δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους και να πάρουν την απαραίτητη ξεκούραση. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι θα πρέπει να επενδύουν στον εαυτό τους από καιρό σε καιρό, αντί να εστιάζουν στο να είναι πάντα κοινωνικοί.

3. «Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα;»

Συχνά είναι ευκολότερο να αποφύγεις εντελώς το θέμα παρά να πεις σε κάποιον ότι δεν ενδιαφέρεσαι να βγείτε. Ο φόβος μήπως απογοητεύσουμε τους άλλους μπορεί να μας εμποδίσει να πούμε «όχι» όταν το θέλουμε διακαώς. Όπως σε πολλές καταστάσεις, μπορεί να φαίνεται ότι όσο περισσότερο το αναβάλλεις, τόσο λιγότερο θα τους πληγώσει. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει. Η αποφυγή του θέματος δεν το εξαφανίζει, και τελικά θα πρέπει να τους ενημερώσεις.

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4. «Θα το αναπληρώσω αργότερα»

Ας υποθέσουμε ότι προσκαλείτε μια παρέα φίλων για φαγητό για να γιορτάσετε την προαγωγή σας. Θέλετε τα πιο σημαντικά άτομα στη ζωή σας να μοιραστούν αυτή τη στιγμή μαζί σας. Αλλά ένας φίλος υπαναχωρεί, υποσχόμενος ότι θα σας το ανταποδώσει αργότερα. Μπορείτε να τον εμπιστευτείτε; Ποιος ξέρει. Όπως και να έχει, είναι δύσκολο να καταλάβετε τη θέση του. Πιθανότατα δεν είναι προσωπικό· απλώς δυσκολεύεται πλέον σε κοινωνικές καταστάσεις. Το να λες «όχι» σε κάποιον δεν είναι εύκολο, ειδικά για όσους προσπαθούν πάντα να αρέσουν στους άλλους (people-pleasers). Νιώθουν ενοχές όταν απογοητεύουν κάποιον. Ωστόσο, χρειάζονται χρόνο μόνοι τους και μπορεί να υποσχεθούν ότι θα το αναπληρώσουν, ακόμα κι αν δεν έχουν πρόθεση να το κάνουν, επειδή, και πάλι, αποφεύγουν ενεργά τις κοινωνικές εκδηλώσεις.

5. «Πηγαίνετε χωρίς εμένα»

Κάποιος που δεν θέλει να κοινωνικοποιείται πολύ πλέον, δεν θέλει απαραίτητα να κρατάει και τους άλλους πίσω. Δεν περιμένει από τους πάντες να νιώθουν όπως αυτός. Σπάνια περιμένει από τους άλλους να ακυρώσουν κάτι μόνο και μόνο επειδή ο ίδιος δεν έχει διάθεση. Αντίθετα, θα πει κάτι ευγενικό όπως «πηγαίνετε χωρίς εμένα», χωρίς καμία χειριστική πρόθεση από πίσω.

6. «Είμαι απλά τόσο κουρασμένος»

Αυτή η δικαιολογία είναι οικεία σε όλους γιατί βρισκόμαστε συχνά σε αυτή τη θέση. Και μπορεί πράγματι να βιώνουν αυτό που ονομάζεται «κοινωνική κόπωση». Αυτό συμβαίνει όταν νιώθουν ότι πρέπει να υποδυθούν έναν συγκεκριμένο ρόλο όταν βρίσκονται με άλλους. Συχνά νιώθουν εξαντλημένοι ακόμα και από τις πιο μικρές αλληλεπιδράσεις. Για ορισμένους, εξάλλου, η κοινωνικοποίηση λειτουργεί επιτηδευμένα. Πιστεύουν ότι περιμένει κανείς από αυτούς να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο για να κάνουν τους γύρω τους ευτυχισμένους. Μετά από μια μέρα που προσποιούνται τους εξωστρεφείς, μπορεί να χρειάζονται χρόνο για να συνέλθουν. Συχνά είναι ειλικρινά κουρασμένοι μετά από μια κοινωνική εκδήλωση, οπότε τις αποφεύγουν όταν μπορούν.

7. «Ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο χαλαρό»

Η έξοδος σε ένα κλαμπ ή σε μια πολυσύχναστη αθλητική εκδήλωση προκαλεί σε ορισμένους άγχος και συναισθηματική φόρτιση. Αυτό μπορεί να τους εμποδίσει από το να βγουν με τους φίλους τους. Η κοινωνικοποίηση εξαντλεί τους εσωστρεφείς περισσότερο από ό,τι τους εξωστρεφείς. Υποβάλλουν τον εαυτό τους σε κάτι ψυχικά δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, το να περνούν χρόνο με άλλους ανθρώπους έχει σημασία. Γι' αυτό μπορεί να δίνουν προτεραιότητα σε χαλαρές συναντήσεις χωρίς πίεση με στενούς φίλους.

8. «Χρειάζομαι χρόνο για να αποσυμπιεστώ»

Το να σε προσκαλούν κάπου όταν ήδη δυσκολεύεσαι να αντεπεξέλθεις δεν είναι εύκολο. Συχνά χρειάζεσαι ένα διάλειμμα ανάμεσα στη δουλειά και την κοινωνικοποίηση. Μπορεί να θέλεις να δεις τους φίλους σου, αλλά χάνεις σταδιακά την επιθυμία για κοινωνικοποίηση επειδή έχεις υποστεί υπερκόπωση (burnout). Η αποσυμπίεση είναι σημαντική για κάποιον που περνάει κάτι τέτοιο.