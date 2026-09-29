Μαθητής της έκτης δημοτικού από το Oviedo της Φλόριντα, κατευθυνόταν με ταχύτητα περίπου 50 μιλίων την ώρα προς μια λίμνη κοντά στο σπίτι του, την Ημέρα των Εργατών, στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ένας αστυνομικός τον σταμάτησε.

Ένα ταξίδι για ψάρεμα πήρε απρόσμενη τροπή για ένα 11χρονο αγόρι από τη Φλόριντα, όταν η αστυνομία το σταμάτησε ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό του dirt bike, του πήρε δακτυλικά αποτυπώματα και κατάσχεσε τη μηχανή του, την οποία είχε αγοράσει με χρήματα που συγκέντρωνε όλο το καλοκαίρι πουλώντας χειροποίητα τραπεζάκια για σκίουρους.

Ο Cade Kirchner, μαθητής της έκτης δημοτικού από το Oviedo της Φλόριντα, κατευθυνόταν με ταχύτητα περίπου 50 μιλίων την ώρα προς μια λίμνη κοντά στο σπίτι του, την Ημέρα των Εργατών, στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ένας αστυνομικός τον σταμάτησε.

Ο πατέρας του, Chris Kirchner, δήλωσε στο τοπικό μέσο News 6 ότι ο Cade βρισκόταν μόλις περίπου 90 μέτρα από το σπίτι του και κινούνταν στην άκρη του δρόμου, έχοντας μαζί του το καλάμι ψαρέματος. Ο 11χρονος είχε εργαστεί όλο το καλοκαίρι, συγκεντρώνοντας περίπου 900 δολάρια για να αγοράσει μόνος του το ηλεκτρικό dirt bike.

Παιδικό e-bike ή μη καταχωρημένη μοτοσικλέτα;

Ο Chris δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι η οικογένεια πίστευε πως το όχημα που αγόρασε ο γιος τους ήταν απλώς ένα ηλεκτρικό ποδήλατο με ανώτατη ταχύτητα περίπου 20 μιλίων την ώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμο του Oviedo, η ηλεκτρική μοτοσικλέτα ισχύος 4.500 watt, η οποία δεν διέθετε πετάλια, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να θεωρείται νόμιμα ηλεκτρικό ποδήλατο σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φλόριντα.

Σύμφωνα με το Άρθρο 316.03 της νομοθεσίας της Φλόριντα, τα ηλεκτρικά ποδήλατα που πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να διαθέτουν πλήρως λειτουργικά πετάλια και ηλεκτροκινητήρα ισχύος μικρότερης των 750 watt. Επειδή το όχημα του Cade δεν πληρούσε αυτές τις προϋποθέσεις, οι αρχές το χαρακτήρισαν μοτοσικλέτα και, ως εκ τούτου, υπαγόταν σε απαιτήσεις όπως η υποχρεωτική ταξινόμηση και άλλοι κανονισμοί που ισχύουν για τις μοτοσικλέτες.

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Αυτό σήμαινε ότι ο Cade δεν είχε νόμιμο δικαίωμα να οδηγεί το συγκεκριμένο όχημα στον δρόμο. Οι αστυνομικοί θα μπορούσαν να του επιβάλουν πολλαπλές παραβάσεις, ωστόσο τελικά του βεβαίωσαν μόνο μία παράβαση, βάσει του Άρθρου 320.02, για οδήγηση μη καταχωρημένου οχήματος.

Επειδή ο Cade ήταν μόλις 11 ετών και δεν διέθετε άδεια οδήγησης ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης, οι αστυνομικοί του πήραν επίσης δακτυλικά αποτυπώματα για την παράβαση. Η νομοθεσία της Φλόριντα επιτρέπει στις αρχές να χρησιμοποιούν δακτυλικά αποτυπώματα όταν ένα άτομο που έχει σταματήσει ενώ οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα δεν μπορεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης.

Στη συνέχεια, ρυμούλκησαν το όχημά του, το οποίο είχε αγοράσει με τα χρήματα που είχε καταφέρει να συγκεντρώσει μόνος του.

Η «παράλογη» κατάσταση

Σε βίντεο από την κάμερα σώματος που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ένας αστυνομικός εξηγεί στον Cade ότι θα πρέπει να εμφανιστεί στο δικαστήριο. Η ακρόασή του έχει προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να χάσει και μία ημέρα από το σχολείο του.

Ο Chris αναγνώρισε ότι υπάρχουν κανόνες που διέπουν τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τις μοτοσικλέτες, ωστόσο υποστήριξε ότι ο γιος του αντιμετωπίστηκε σαν ενήλικος μοτοσικλετιστής και όχι σαν ένα παιδί που οδηγούσε ένα όχημα αναψυχής, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό με την αστυνομία «παράλογο».

Η οικογένεια σκοπεύει να ζητήσει από τους εισαγγελείς να απορρίψουν την υπόθεση, την ώρα που οι αρχές του Oviedo εξετάζουν ευρύτερα ζητήματα σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων μικρών μηχανοκίνητων οχημάτων.

Ο δήμος έχει στο παρελθόν προειδοποιήσει τους κατοίκους για επικίνδυνη οδήγηση και, καθώς αυξάνεται όχι μόνο η χρήση συσκευών ηλεκτρικής «μικροκινητικότητας», αλλά και ο αριθμός ανήλικων παιδιών που τις οδηγούν επικίνδυνα, η αστυνομία του Oviedo έχει εντείνει τους ελέγχους.

«Προσπαθήσαμε πρώτα με την ενημέρωση, τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της επιβολής των κανόνων», δήλωσε νωρίτερα φέτος ο υπολοχαγός της αστυνομίας του Oviedo, Adam Egert, στο Fox 35, προσθέτοντας ότι «τα παιδιά παίζουν κορώνα-γράμματα με τα αυτοκίνητα».

Οι δημοτικές αρχές εργάζονται πλέον για σαφέστερους τοπικούς κανόνες σχετικά με ορισμένες συσκευές μικροκινητικότητας, με μια προτεινόμενη νέα κανονιστική ρύθμιση να αναμένεται να συζητηθεί τον Οκτώβριο.

Η προτεινόμενη ρύθμιση θα περιορίζει την ταχύτητα ποδηλάτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων και μηχανοκίνητων πατινιών στα 10 μίλια την ώρα σε ορισμένα πεζοδρόμια και κοινόχρηστους ποδηλατοδρόμους, ενώ θα δίνει προτεραιότητα στους πεζούς.

Τα ηλεκτρικά dirt bikes, όπως αυτό για το οποίο ο Cade συγκέντρωνε χρήματα όλο το καλοκαίρι, παραμένουν πάντως παράνομα για οδήγηση από 11χρονα παιδιά.

πηγή: Moneywise.com