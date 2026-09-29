«Ο εχθρός (οι ΗΠΑ) γνωρίζει ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων», δήλωσε ο Χοσεΐν Μοχεμπί.

Εκπρόσωπος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν χαρακτήρισε την Τρίτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «μεγάλο ψεύτη», κατηγορώντας τον ότι αποκρύπτει από τους Αμερικανούς την αλήθεια σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την αποτελεσματικότητα του αποκλεισμού των ενεργειακών προμηθειών από τον Περσικό Κόλπο.

Μεταξύ των λόγων που έχει επικαλεστεί ο Τραμπ για τη διεξαγωγή του πολέμου κατά του Ιράν είναι η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα μπορέσει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο.

«Ο εχθρός (οι ΗΠΑ) γνωρίζει ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων», δήλωσε ο Χοσεΐν Μοχεμπί. «Το πρόβλημά τους με το Ιράν δεν είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά το μέγεθός του, το οποίο θέλουν να καταστρέψουν».

Ο ίδιος αμφισβήτησε επίσης τους αμερικανικούς ισχυρισμούς ότι το Ιράν έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος της δυνατότητάς του να ασκεί πίεση μέσω των Στενών του Ορμούζ, εν μέρει επειδή ο αμερικανικός στρατός έχει καταφέρει να προστατεύσει ορισμένα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από τον Κόλπο.

«Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί μπορεί να καταφέρουν, με μεγάλο κόστος, σημαντικές δυσκολίες και υψηλό ρίσκο, να περάσουν κρυφά ένα μικρό πλοίο από τα Στενά του Ορμούζ υπό την κάλυψη του σκότους, προκειμένου να μεταφέρει, για παράδειγμα, 100 ή 200 βαρέλια πετρελαίου, δεν σημαίνει ότι τα Στενά είναι ανοιχτά», δήλωσε ο Μοχεμπί.

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Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες εκτιμάται ότι θα φτάσουν σχεδόν τα 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, περίπου στο ήμισυ των επιπέδων πριν από τον πόλεμο.

Με πληροφορίες από Reuters