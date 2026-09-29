Χαμόγελα εξαημέρου για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης - Τι θα ισχύσει στα σχολεία για την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου και του πολιούχου της πόλης Αγίου Δημητρίου.

Ενόσω η σχολική χρονιά συνεχίζεται κανονικά οι μαθητές της Θεσσαλονίκης αδημονούν για την έλευση του Οκτώβρη που φέτος φέρνει μια ακόμη μέρα άνευ μαθημάτων μεν στα σχολεία αλλά με υποχρεωτική παρουσία στο πλαίσιο του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο η 28η Οκτωβρίου αποτελεί την πρώτη οριζόντια αργία με κλειστά σχολεία τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια ενώ η προηγούμενη ημέρα είναι πάντα αφιερωμένη στις σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις οπότε δεν γίνονται μαθήματα και έτσι οι μαθητές σε όλη την επικράτεια κερδίζουν ένα διήμερο μακριά από μαθήματα.

28η Οκτωβρίου: Εξαήμερο χωρίς μαθήματα για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης – Όλες οι ημερομηνίες

Τα ημερολογιακά τερτίπια φέτος αποδεικνύονται ιδιαιτέρως ευνοϊκά για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης που παραδοσιακά πέραν της 28ης Οκτωβρίου τιμάνε και τον πολιούχο και προστάτη του Δήμου, Άγιο Δημήτριο στις 26 του μήνα. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο οι φετινές ημερομηνίες δημιουργούν ένα εξαήμερο άνευ μαθημάτων αλλά με υποχρεωτική παρουσία στην σχολική εορτή αλλά και συμμετοχή στην παρέλαση.

Η εθνική επέτειος της εθνικής εορτής πέφτει Τετάρτη ενώ η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται παραδοσιακά πριν από την εθνική επέτειο και, σύμφωνα με τον φετινό προγραμματισμό, αναμένεται να γίνει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Παράλληλα, η σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου καθώς η 25η του μήνα πέφτει Κυριακή. Αυτές οι ημερολογιακές καραμπόλες δημιουργούν ένα εξαήμερο (!) με παρουσία των μαθητών στα σχολεία την Παρασκευή 23 για την σχολική εορτή και μετά συμμετοχή στις 27 στην μαθητική παρέλαση που λαμβάνει χώρα στην Θεσσαλονίκη καθώς ανήμερα της 28ης πραγματοποιείται η στρατιωτική στην συμπρωτεύουσα. Να σημειωθεί ότι την Δευτέρα 26 τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά λόγω του εορτασμού του πολιούχου Αγίου Δημητρίου. Ουσιαστικά οι μαθητές θα επιστρέψουν σε πλήρη σχολικά καθήκοντα την Πέμπτη 29 του μήνα.

Η σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου απαιτεί υποχρεωτική παρουσία

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου οι μαθητές της Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχουν στις σχολικές εκδηλώσεις για την επέτειο του «ΟΧΙ». Οι γιορτές στα σχολεία περιλαμβάνουν συνήθως αφηγήσεις και χρονικά των γεγονότων του 1940, ποιήματα, τραγούδια, θεατρικά και μουσικά δρώμενα, μέσα από τα οποία παρουσιάζονται τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου. Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια πραγματοποιείται παράλληλα η απονομή των Αριστείων και Επαίνων στους μαθητές που διακρίθηκαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και σημειωτέον τηρείται κανονικά παρουσιολόγιο. Έτσι, η φετινή συγκυρία των ημερομηνιών δημιουργεί ένα ιδιαίτερο εξαήμερο για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης, με τις εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου να ξεκινούν από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και να κορυφώνονται με τη μαθητική παρέλαση της 27ης και την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Γιατί η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη στις 27 Οκτώβρη

Τις προσεχείς μέρες αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος για το πρόγραμμα των μαθητικών παρελάσεων με την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη να διεξάγεται την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, μια μέρα νωρίτερα, από τις αντίστοιχες παρελάσεις σε Αθήνα και την υπόλοιπη επικράτεια. Η διαφορά στην διεξαγωγή της μαθητικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη έγκειται στο γεγονός ότι η συμπρωτεύουσα γιορτάζει τον Άγιο Δημήτριο, πολιούχο της πόλης, στις 26 Οκτωβρίου και παραδοσιακά στις 28 Οκτωβρίου διεξάγεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Ενώ όλες οι άλλες μαθητικές παρελάσεις διεξάγονται ανήμερα της εθνικής επετείου. Υπενθυμίζεται ότι τα τμήματα παρέλασης της Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπαίδευσης συγκροτούνται κατά ενιαίο τρόπο σε τετράδες (4×8=32 μαθητές/τριες) θα συμμετέχουν επιπλέον 1 σημαιοφόρος με 5 παραστάτες καθώς επίσης και διμοιρίτες επικεφαλής των τμημάτων (αγόρια – κορίτσια).