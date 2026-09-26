Ο οδικός χάρτης για τα τρίμηνα και τα τετράμηνα στα σχολεία όλων των βαθμίδων - Οι ημερομηνίες που πρέπει να έχουν υπόψιν τους γονείς και μαθητές.

Η σχολική χρονιά 2026-2027 έχει ξεκινήσει και πλέον τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά σε όλες τις βαθμίδες. Οι μαθητές Δημοτικού διανύουν ήδη τις πρώτες μέρες του πρώτου τριμήνου και αντίστοιχα αυτοί της Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσια και Λύκεια) το πρώτο τετράμηνο που και στις δύο περιπτώσεις θα καθορίσει βαθμολογικά τις επιδόσεις τους στους ελέγχους που θα λάβουν μετά το πέρας αυτών των χρονικών σημείων.

Για τους μαθητές του Δημοτικού, το πρώτο σημαντικό ορόσημο της σχολικής χρονιάς έρχεται τον Δεκέμβριο, καθώς στις 10 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο. Αντίθετα, στα Γυμνάσια και τα Λύκεια το πρώτο τετράμηνο συνεχίζεται και μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και ολοκληρώνεται στις 20 Ιανουαρίου..

Δημοτικά: Στις 10 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο

Στα Δημοτικά σχολεία το σχολικό έτος χωρίζεται σε τρία τρίμηνα. Το πρώτο ξεκινά με την έναρξη των μαθημάτων, στις 11 Σεπτεμβρίου, και ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια, στις 11 Δεκεμβρίου, ξεκινά το δεύτερο τρίμηνο, το οποίο διαρκεί έως τις 10 Μαρτίου. Το τρίτο και τελευταίο τρίμηνο ξεκινά στις 11 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου.

Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

1ο τρίμηνο: 11 Σεπτεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου

2ο τρίμηνο: 11 Δεκεμβρίου – 10 Μαρτίου

3ο τρίμηνο: 11 Μαρτίου – 15 Ιουνίου

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Μετά τη λήξη κάθε τριμήνου προβλέπεται η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για την επίδοση των μαθητών. Η επίδοση της βαθμολογίας πραγματοποιείται μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη του τριμήνου, εκτός διδακτικού ωραρίου και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Ο χρόνος της ενημέρωσης καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, με τρόπο που να επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων.

Γυμνάσια και Λύκεια: Πότε τελειώνει το πρώτο τετράμηνο

Διαφορετικό είναι το χρονοδιάγραμμα για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς η σχολική χρονιά χωρίζεται σε δύο τετράμηνα. Το πρώτο τετράμηνο ολοκληρώνεται στις 20 Ιανουαρίου. Την επόμενη ημέρα, στις 21 Ιανουαρίου, ξεκινά το δεύτερο τετράμηνο, το οποίο συνεχίζεται μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου τετραμήνου και τη λήξη των μαθημάτων ακολουθούν οι προβλεπόμενες εξεταστικές διαδικασίες.

Οι προαγωγικές και απολυτήριες γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται στις προβλεπόμενες εξεταστικές περιόδους Μαΐου - Ιουνίου βάσει του προγραμματισμού που θα ανακοινώσει το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας.