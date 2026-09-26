Ακόμη μία γιορτή σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη Μετάσταση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ενός από τους σημαντικότερους Αποστόλους και Ευαγγελιστές της Χριστιανοσύνης.

Γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Θεολόγος

Θεολόγης

Θολόγος

Θολόγης

Θολόης

Θεολογία

Θολογία

Η ζωή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου

Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν ένας από τους δώδεκα Αποστόλους του Ιησού Χριστού και γιος του Ζεβεδαίου. Μαζί με τον αδελφό του, Ιάκωβο, ακολούθησε τον Χριστό και έγινε ένας από τους πιο στενούς μαθητές Του.

Ο Ιωάννης θεωρείται ο συγγραφέας του τέταρτου Ευαγγελίου, καθώς και τριών επιστολών που περιλαμβάνονται στην Καινή Διαθήκη. Παράλληλα, η εκκλησιαστική παράδοση τον συνδέει με τη συγγραφή της Αποκάλυψης.

Σύμφωνα με την παράδοση, μετά τους διωγμούς των πρώτων χριστιανών ο Απόστολος Ιωάννης εγκαταστάθηκε στην Έφεσο, όπου έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Η Εκκλησία τιμά τη Μετάστασή του στις 26 Σεπτεμβρίου.

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Η μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου τιμάται και στις 8 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία εορτάζεται η ανάμνηση του θαύματος με τον τάφο του στην Έφεσο.