Τι λέει στους συνομιλητές του ο Αλέξης Τσίπρας - Στόχος είναι να συνεχίσει να δείχνει την ίδια συνέπεια και να αυξάνει τις δυνάμεις της με τις κινήσεις που θα γίνουν από εδώ και εμπρός.

Την αποτίμηση του πρώτου τετραμήνου της ύπαρξης και της δράσης της ΕΛΑΣ, πραγματοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας, με τον πρώην πρωθυπουργό να προχωράει τις τελευταίες ημέρες σε κινήσεις εξωστρέφειας. Ο προφανής του στόχος είναι να «επισφραγίσει» στην παρούσα φάση την απόλυτη κυριαρχία του στον προοδευτικό χώρο, έτσι ώστε στην τελική ευθεία προς τις κάλπες να τα «δώσει όλα» για να πετύχει τη μεγάλη πολιτική ανατροπή.

Βλέπει, ακούει, συζητάει

Όταν προσπαθείς να δημιουργήσεις κάτι από το «μηδέν», ποτέ δεν είναι εύκολο. Ειδικά όταν αυτό προσπαθεί να συσταθεί στην ελληνική πολιτική σκηνή. Λαμβάνοντας υπόψη μας αυτή την παραδοχή, δεν είναι καθόλου παράλογο που ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύ ευχαριστημένος με την ως τώρα παρουσία της ΕΛΑΣ.

Το παραδέχεται, άλλωστε, ο ίδιος στους συνομιλητές του και στις επαφές που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα – τις οποίες έχει «πυκνώσει» αισθητά. Ο πρώην πρωθυπουργός συζητάει με πολύ κόσμο, αναλύει τις σκέψεις του, ακούει και προφανώς προετοιμάζει τις στρατηγικές κινήσεις του επόμενου διαστήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι παραπάνω συζητήσεις που θα συνεχιστούν, αλλά και η επιλογή του να επικοινωνεί τις θέσεις του τόσο μέσω των παραδοσιακών Μέσων (συνέντευξη στον Σκάι), όσο και από τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ την ίδια στόχευση θα έχουν και οι περιοδείες που προετοιμάζει.

Το «θαύμα» της ΕΛΑΣ

Η βασική αντίληψη είναι πως η πρώτη φάση δημιουργίας και δράσης της ΕΛΑΣ στο τετράμηνο Μάιος-Σεπτέμβριος, ολοκληρώθηκε με τη διπλή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στις 02 και 09 Σεπτεμβρίου. Εκεί, μπήκαν οι προγραμματικές βάσεις με τις οποίες η Συμπαράταξη θα πορευτεί μέχρι τις εκλογές.

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Πώς αποτιμά ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ αυτό το διάστημα, σύμφωνα με τους συνομιλητές του; Με τη λέξη «θαύμα», καθώς ένα κόμμα που δημιουργήθηκε από το μηδέν, επιλέγοντας να μην έχει κοινοβουλευτική παρουσία και «εγκαταλείποντας» επί της ουσίας μια τεράστια «προίκα» που θα μπορούσε να έχει, βρίσκεται με συνέπεια από την πρώτη ημέρα ίδρυση της σταθερά στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων.

Στόχος, βέβαια, είναι να συνεχίσει να δείχνει την ίδια συνέπεια και να αυξάνει τις δυνάμεις της με τις κινήσεις που θα γίνουν από εδώ και εμπρός. Πρώτος στόχος είναι η ανάδειξη των πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας, σύμφωνα με τους ανθρώπους που συνομιλούν μαζί του, αλλά και η κατάθεση ρεαλιστικών προτάσεων για την αντιμετώπιση τους.

Από εκεί και πέρα, «τρέχουν» οι διαδικασίες για την οργανωτική συγκρότηση της Συμπαράταξης σε όλα τα επίπεδα. Ο γραμματέας της, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, πραγματοποίησε την πρώτη σύσκεψη με τα μέλη των συντονιστικών των 59 εκλογικών περιφερειών και σύντομα θα ακολουθήσει και η οργάνωση ακόμα και σε επίπεδο δήμων – ακόμα και δημοτικών διαμερισμάτων στους μεγάλους δήμους.

Στήριξη στους «νέους», μήνυμα στους «παλιούς»

Από τα όσα λέει στους συνομιλητές του, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η στήριξη που δείχνει στα νέα στελέχη που έχει αναδείξει. Στην επισήμανση πως γίνονται «λάθη», απαντάει πως προτιμάει τα «λάθη» να τα κάνουν οι «νέοι», παρά οι «παλιοί». Με απλά λόγια, δείχνει αποφασισμένος να στηρίξει τις επιλογές του, ενώ σύντομα θα βγουν «μπροστά» και άλλα «φρέσκα» πρόσωπα.

Σε γενικές γραμμές, δεν δείχνει να αγχώνεται για το αν οι παλιοί του σύντροφοι που έχουν δείξει διάθεση συμπόρευσης με την ΕΛΑΣ, θα κάνουν τελικά το «βήμα» και θα ενταχθούν στη Συμπαράταξη. Επιμένει ότι δεν κλείνει την πόρτα σε κανέναν, αλλά η προϋπόθεση παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα παραμένει απαραίτητη προϋπόθεση.

Μάλιστα, φέρεται να σημειώνει πως όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο δύσκολη θα είναι η αξιοποίηση των «παλιών», στέλνοντας το μήνυμα πως θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες από όσους το επιθυμούν.