«Χέρσα χωράφια και έρημα χωριά το έργο της ΝΔ στον αγροτικό τομέα», τόνισε ο Ανδρουλάκης.

Τα άκρα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια για το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «καθημερινή πρόκληση» τις δημόσιες παρεμβάσεις υπουργών, τους οποίους κατηγόρησε για αλαζονεία, περιφρόνηση στους πολίτες και άσκηση προπαγάνδας που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο. Μεταξύ άλλων, επέκρινε τον Άδωνι Γεωργιάδη- χωρίς να τον κατονομάσει- για «επιθέσεις σε δημοσιογράφους με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, όπως “είστε ψεκασμένοι”, “πίνετε μπάφους”». Αυτό, συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, «δείχνει ότι τα άκρα δεν είναι έξω από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι μόνο είναι μέσα σας, αλλά έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο».

Ανδρουλάκης: Πλήρης ομολογία ότι κάποιο λάκκο έχει η φάβα

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη ΝΔ ότι διαχειρίστηκε τον πρωτογενή τομέα ως ένα πεδίο πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς και επεσήμανε πως το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στον αντίποδα των κυβερνητικών πολιτικών.

Εξάλλου, τόνισε ότι η κυβέρνηση φέρει ακέραιη την ευθύνη για την καθυστέρηση και μη καταβολή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων και πως δικαιώνεται η κριτική του ΠΑΣΟΚ για τη μεταφορά κρίσιμων λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Για το επίμαχο άρθρο 74 του νομοσχεδίου, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε ότι έχει σκοπό να αμνηστευθούν όσοι πρωταγωνίστησαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε βάρος των τίμιων αγροτών.

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«Και μόνο που αναγκαστήκατε να φέρετε βελτιώσεις, είναι η πλήρης ομολογία ότι κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Αλλά και αυτές οι διορθώσεις δεν αλλάζουν την ουσία των πραγμάτων, γιατί όσοι από τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου είναι ενώπιον της δικαιοσύνης, θα μπορούν να επικαλεστούν τις ευεργετικές σας διατάξεις για να γλιτώσουν τις ποινές. Έχετε λοιπόν μία υποχρέωση: να λύσετε το πρόβλημα που δημιουργήσατε στους έντιμους αγρότες, χωρίς όμως να αφήνετε κανένα περιθώριο στους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να χρησιμοποιήσουν τη νομοθετική σας παρέμβαση», τόνισε και διερωτήθηκε: «Πού υπάρχει στην Ευρώπη τέτοιος μηχανισμός καταβολής των ενισχύσεων μέσω του φορολογικού μηχανισμού;».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε το ερώτημα αν υπάρχει εθνικό σχέδιο πρόληψης και ετοιμότητας για τις ζωονόσους και την ανασυγκρότηση της ελληνικής κτηνοτροφίας. «Σας έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις από την πρώτη στιγμή και κωφεύετε. Γι’ αυτό και είναι ζωτικής σημασίας - και το έχουμε ήδη προτείνει - η δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής και γενετικής προστασίας των ντόπιων φυλών, ώστε η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου να βασίζεται σε ένα οργανωμένο και μακροπρόθεσμο εθνικό σχέδιο», υπογράμμισε.

«Χέρσα χωράφια και έρημα χωριά το έργο της ΝΔ»

Η ρίζα του προβλήματος είναι η ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Το έργο της ΝΔ στον αγροτικό τομέα είναι χέρσα χωράφια και έρημα χωριά» συνέχισε και πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει επεξεργασμένο σχέδιο για την αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα. «Το παρόν νομοσχέδιο δεν δίνει καμία πειστική απάντηση. Και γι’ αυτό καταψηφίζουμε επί της αρχής», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά στην ακρίβεια, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντί να επιβάλει κανόνες, αρκείται σε «συμφωνίες κυρίων» για τα σούπερ μάρκετ καισε εθελοντικές εισφορές των τραπεζών ως ένα αντίδωρο στην κοινωνία για τα υπερκέρδη τους από παράνομες χρεώσεις και προμήθειες.

«Σήμερα, λοιπόν, χρειάζεται να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών μπροστά στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Γιατί δεν μειώνετε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης; Το ΠΑΣΟΚ δεν προτείνει κατάργηση του συνολικού Ειδικού Φόρου για έναν ολόκληρο χρόνο. Εμείς μιλάμε για προσωρινή και περιορισμένη παρέμβαση όσο διαρκεί η ενεργειακή αναταραχή. Μία τρίμηνη μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και κατά 8 λεπτά στο diesel έχει εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος, μαζί με την επίπτωση στον ΦΠΑ, περίπου 300 εκατ. ευρώ. Όχι 4 δισεκατομμύρια. Άρα το πραγματικό δίλημμα δεν είναι “4 δισ. ή τίποτα”. Το πραγματικό ερώτημα είναι: Ποιο μέτρο έχει μεγαλύτερη επίδραση στην τελική τιμή», κατέληξε.

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

{https://www.youtube.com/watch?v=jW-6LjaalvQ}

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ