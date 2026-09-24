Ομιλία πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στο βήμα της Βουλής, όπου πραγματοποιεί ομιλία στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου: «Ρύθμιση του τομέα της αλιείας, τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα, ρυθμίσεις για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και λοιπές διατάξεις».

Το ενδιαφέρον και η αντιπαράθεση μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης εστιάζεται στο άρθρο 74 του νομοσχεδίου, που περιγράφει «Ρυθμίσεις για την εκκαθάριση Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης ετών 2018 έως και 2022».