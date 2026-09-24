Η αναμονή τελείωσε, η Euroleague ξεκινά.

Αυλαία σηκώνει απόψε, 24/09, η Euroleague, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να ξεκινούν τη σεζόν από Αθήνα και Ισπανία αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telekom Center Athens την Παρί, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πράσινο πάγκο. Ο Παναθηναϊκός, παρά τις γνωστές απουσίες των Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Φαλ και του αμφίβολου Ρογκαβόπουλου, επιθυμεί να μπει με το δεξί στη διοργάνωση και να ξεκινήσει την πορεία του για το 8ο «αστέρι».

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί είναι προγραμματισμένη στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports 4.

Με Μιλουτίνοφ στην αποστολή ο Ολυμπιακός

Στη χώρα των Βάσκων βρίσκεται από την Τετάρτη ο Ολυμπιακός, ο οποίος αρχίζει τη φετινή Euroleague από την έδρα της Μπασκόνια.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θεωρούνται φαβορί απέναντι στους Ισπανούς και φιλοδοξούν να θέσουν τις βάσεις για μία ακόμη πετυχημένη σεζόν, με στόχο το back-to-back. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος θεωρούταν αμφίβολος, ταξίδεψε με τους Πειραιώτες και βρίσκεται κανονικά στην αποστολή για την σημερινή αναμέτρηση.

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Ο αγώνας του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπασκόνια κάνει τζάμπολ στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.