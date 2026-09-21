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Ο Μίλτον Βιέρα πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Θλίψη στο ποδόσφαιρο, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει ότι πέθανε ο Μίλτον Βιέρα.

Ο Ουρουγουανός μέσος ήταν από τους πρώτους ξένους που αγωνίστηκαν στην Ελλάδα και φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα από το 1972 έως το 1977. Στη συνέχεια αγωνίστηκε και με την ΑΕΚ, από το 1977 έως το 1979.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Μίλτον Βιέρα, έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους.

Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα.

Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».