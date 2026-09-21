Τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων κατά τη συμμετοχή του στη συνάντηση της ομάδας «Friends of the Western Balkans» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της επόμενης υπουργικής συνάντησης της ομάδας, η οποία αναμένεται να φιλοξενηθεί στην Αθήνα, αλλά και της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το 2027.
Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής πορείας των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, επιβεβαιώνοντας τη θέση της Ελλάδας υπέρ της προοπτικής ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ελληνική πλευρά αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή και στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ το 2027.
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