Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε στη συνάντηση «Friends of the Western Balkans».

Τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων κατά τη συμμετοχή του στη συνάντηση της ομάδας «Friends of the Western Balkans» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της επόμενης υπουργικής συνάντησης της ομάδας, η οποία αναμένεται να φιλοξενηθεί στην Αθήνα, αλλά και της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το 2027.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής πορείας των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, επιβεβαιώνοντας τη θέση της Ελλάδας υπέρ της προοπτικής ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ελληνική πλευρά αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή και στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ το 2027.

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