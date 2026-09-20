Η προγραμματισμένη συναυλία με τίτλο «33 χρόνια από το Α έως το Ω» δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μόλις έντεκα ημέρες πριν από το μεγάλο μουσικό ραντεβού που είχε προγραμματιστεί στην Τεχνόπολη.

Μια ημέρα που είχε προγραμματιστεί να είναι αφιερωμένη στη μουσική διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη μετατράπηκε σε ημέρα μνήμης και συγκίνησης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής επρόκειτο να γιορτάσει απόψε, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη στο Γκάζι τα 33 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι, όμως ο αιφνίδιος θάνατός του ανέτρεψε τα πάντα.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που θέλησαν να τον τιμήσουν ήταν και ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο οποίος διατηρούσε με τον Γιώργο Μαζωνάκη φιλία και επαγγελματική σχέση εδώ και πολλές δεκαετίες. Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε τόσο στην απώλεια του τραγουδιστή όσο και σε μια χαρακτηριστική στιγμή από τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα.

Ο Κωστέτσος δημοσίευσε μια παλαιότερη φωτογραφία από επίδειξη μόδας που είχε πραγματοποιήσει στο Γκάζι, σε μια εποχή κατά την οποία η περιοχή δεν είχε ακόμη τη σημερινή της μορφή. Στο στιγμιότυπο εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, το μοντέλο Marcus Schenkenberg και η Τζένη Μπαλατσινού, ενώ ο νεαρός τότε Μαζωνάκης είχε τραγουδήσει το «Μου λείπεις», κατεβαίνοντας την πασαρέλα.

{https://www.instagram.com/p/DdfE-zGjoXm/}

Ήταν, όπως περιγράφει ο ίδιος ο σχεδιαστής, μια από τις πρώτες φορές που οι δύο άνδρες συνεργάστηκαν. Ο Μαζωνάκης βρισκόταν τότε στα πρώτα βήματα της πορείας του και, σύμφωνα με την ανάρτηση του Κωστέτσου, η εμφάνισή του είχε προκαλέσει ενθουσιασμό στο κοινό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σήμερα θα γιορτάζαμε τα 33 χρόνια Μαζώ», έγραψε ο Βασίλειος Κωστέτσος, εκφράζοντας τη βαθιά του συγκίνηση για την απώλεια του φίλου του. Στην ίδια ανάρτηση σημείωσε ότι, παρά τον θάνατό του, η μουσική του θα συνεχίσει να υπάρχει και να τον κρατά ζωντανό στη μνήμη του κοινού.

Ο σχεδιαστής έκλεισε το μήνυμά του με μια προσωπική αφιέρωση προς τον τραγουδιστή: «Χρόνια πολλά φίλε μου λατρεμένε εκεί ψηλά στο απέραντο σύμπαν».