Μια ημέρα που είχε προγραμματιστεί να είναι αφιερωμένη στη μουσική διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη μετατράπηκε σε ημέρα μνήμης και συγκίνησης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής επρόκειτο να γιορτάσει απόψε, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη στο Γκάζι τα 33 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι, όμως ο αιφνίδιος θάνατός του ανέτρεψε τα πάντα.
Ανάμεσα στους ανθρώπους που θέλησαν να τον τιμήσουν ήταν και ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο οποίος διατηρούσε με τον Γιώργο Μαζωνάκη φιλία και επαγγελματική σχέση εδώ και πολλές δεκαετίες. Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε τόσο στην απώλεια του τραγουδιστή όσο και σε μια χαρακτηριστική στιγμή από τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα.
Ο Κωστέτσος δημοσίευσε μια παλαιότερη φωτογραφία από επίδειξη μόδας που είχε πραγματοποιήσει στο Γκάζι, σε μια εποχή κατά την οποία η περιοχή δεν είχε ακόμη τη σημερινή της μορφή. Στο στιγμιότυπο εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, το μοντέλο Marcus Schenkenberg και η Τζένη Μπαλατσινού, ενώ ο νεαρός τότε Μαζωνάκης είχε τραγουδήσει το «Μου λείπεις», κατεβαίνοντας την πασαρέλα.
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Ήταν, όπως περιγράφει ο ίδιος ο σχεδιαστής, μια από τις πρώτες φορές που οι δύο άνδρες συνεργάστηκαν. Ο Μαζωνάκης βρισκόταν τότε στα πρώτα βήματα της πορείας του και, σύμφωνα με την ανάρτηση του Κωστέτσου, η εμφάνισή του είχε προκαλέσει ενθουσιασμό στο κοινό.
«Σήμερα θα γιορτάζαμε τα 33 χρόνια Μαζώ», έγραψε ο Βασίλειος Κωστέτσος, εκφράζοντας τη βαθιά του συγκίνηση για την απώλεια του φίλου του. Στην ίδια ανάρτηση σημείωσε ότι, παρά τον θάνατό του, η μουσική του θα συνεχίσει να υπάρχει και να τον κρατά ζωντανό στη μνήμη του κοινού.
Ο σχεδιαστής έκλεισε το μήνυμά του με μια προσωπική αφιέρωση προς τον τραγουδιστή: «Χρόνια πολλά φίλε μου λατρεμένε εκεί ψηλά στο απέραντο σύμπαν».