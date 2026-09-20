Στις πρώτες επαφές της στη Νέα Υόρκη περιλαμβάνεται συνάντηση με τον οικονομολόγο και καθηγητή Τζέφρι Σακς.

Έντονη διπλωματική δραστηριότητα αναμένεται να αναπτύξει στη Νέα Υόρκη η Εμινέ Ερντογάν, η οποία θα συνοδεύσει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποιήθηκε στην Τουρκία, η σύζυγος του Τούρκου προέδρου θα συμμετάσχει σε σειρά συναντήσεων και διεθνών εκδηλώσεων με βασικούς άξονες την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Στις πρώτες επαφές της στη Νέα Υόρκη περιλαμβάνεται συνάντηση με τον οικονομολόγο και καθηγητή Τζέφρι Σακς. Στη συνέχεια, η Εμινέ Ερντογάν αναμένεται να λάβει μέρος στην τελετή έναρξης της Εβδομάδας Κλίματος της Νέας Υόρκης 2026, όπου θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στο δεύτερο μέρος της διοργάνωσης, υπό τον τίτλο «Πραγματική Ορμή, Συγκεκριμένος Μετασχηματισμός».

Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνεται επίσης συμμετοχή στις Συναντήσεις Επιπτώσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην παρουσία της σε εκδήλωση στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών με αντικείμενο την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Αόρατη Αρχιτεκτονική: Δημιουργία Ασφαλών Ψηφιακών Συστημάτων για Παιδιά – Ανάπτυξη Διεθνών Προτύπων και Κοινής Ευθύνης», διοργανώνεται από το τουρκικό υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών ως παράλληλη δράση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Εμινέ Ερντογάν πρόκειται να απευθύνει ομιλία, παρουσιάζοντας τις θέσεις και τις εκτιμήσεις της σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, θα συμμετάσχει μαζί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην εκδήλωση «100 Χρόνια Φιλίας: Τουρκία – Ηνωμένες Πολιτείες», ενώ θα παρακολουθήσει από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης την ομιλία του Τούρκου προέδρου στον ΟΗΕ.

Στην ατζέντα της βρίσκεται ακόμη διάλογος υψηλού επιπέδου με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Κηδεμονίας της έδρας των Ηνωμένων Εθνών.

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφορά και τις επαφές με συζύγους ξένων ηγετών. Η Εμινέ Ερντογάν αναμένεται να παραστεί σε δεξίωση που θα παραθέσει η Μελάνια Τραμπ για συζύγους αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ενώ μαζί με τον Τούρκο πρόεδρο θα συμμετάσχει και στην επίσημη δεξίωση του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ προς τιμήν των ηγετών που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση.

Παράλληλα, στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη, έχουν προγραμματιστεί διμερείς συναντήσεις της Εμινέ Ερντογάν με συζύγους αρχηγών κρατών. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Ροσανγκέλα «Ζάνζα» Λούλα ντα Σίλβα, σύζυγος του προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, η Ρέιτσελ Ρούτο, σύζυγος του προέδρου της Κένυας Γουίλιαμ Ρούτο, και η Φατίμα Μάαντα Μπιο, σύζυγος του προέδρου της Σιέρα Λεόνε Τζούλιους Μάαντα Μπιο.

Τέλος, το πρόγραμμα του τουρκικού προεδρικού ζεύγους θα περιλαμβάνει εκδήλωση με τη συμμετοχή οργανώσεων της τουρκικής και μουσουλμανικής κοινότητας στις ΗΠΑ, την οποία διοργανώνουν η Τουρκο-Αμερικανική Συντονιστική Επιτροπή (TASC), η MÜSİAD και το Συμβούλιο Μουσουλμανικών Οργανώσεων των ΗΠΑ (USCMO).