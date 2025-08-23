Games
Έκκληση της Εμινέ Ερντογάν στη Μελάνια: Στείλτε επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας

Έκκληση της Εμινέ Ερντογάν στη Μελάνια: Στείλτε επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας Φωτογραφία: AP
Ο Λευκός Οίκος δεν έχει κάνει προς το παρόν κάποιο σχόλιο.

Η πρώτη κυρία της Τουρκίας Εμινέ Ερντογάν έγραψε στη σύζυγο του προέδρου των ΗΠΑ, τη Μελάνια Τραμπ, παροτρύνοντάς την να επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και να του θέσει το θέμα του Γολγοθά που βιώνουν τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Η Εμινέ Ερντογάν γράφει ότι εμπνεύστηκε από την επιστολή που έστειλε η Μελάνια Τραμπ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σχετικά με τα παιδιά στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

«Έχω εμπιστοσύνη ότι η ευαισθησία που επιδείξατε για τα 648 παιδιά της Ουκρανίας (…) θα επεκταθεί και στη Γάζα» αναφέρει σε αυτήν την επιστολή που φέρει χθεσινή ημερομηνία (22 Αυγούστου) και δόθηκε στη δημοσιότητα από την τουρκική προεδρία.

«Αυτές τις ημέρες, όπου ο κόσμος βιώνει μια συλλογική αφύπνιση και η αναγνώριση της Παλαιστίνης έχει γίνει παγκόσμια βούληση, πιστεύω ότι η έκκλησή σας εκ μέρους της Γάζας θα εκπληρώσει μια ιστορική ευθύνη απέναντι στον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.

Ένας διεθνής οργανισμός που παρακολουθεί την επισιτιστική κατάσταση παγκοσμίως έκρινε την Παρασκευή ότι στην Πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές επικρατεί λιμός ο οποίος πιθανότατα θα επεκταθεί, κλιμακώνοντας την πίεση προς το Ισραήλ ώστε να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε την έκθεση αυτού του οργανισμού χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρο ψέμα».

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ για τη Γάζα: «Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία»

Ελλάδα
«Είναι σαν την κόλαση, περιμένουμε τον θάνατο»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τη Γάζα

Διεθνή
Η απάνθρωπη αριθμητική του πολέμου - Πόσο κοστίζει στο Ισραήλ

Παιχνίδια Εξουσίας
Τι θα πράξουν τα προοδευτικά κόμματα για τη Γάζα;

Πολιτική

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

healthstat.gr
Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Πώς να προστατεύσετε το δέρμα σας από τον ήλιο και την φωτογήρανση

healthstat.gr
Βελτιώστε τη διατροφή σας σε 8 αποτελεσματικά βήματα

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr