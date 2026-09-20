Πρώτο το ακροδεξιό AfD στο Μεκλεμβούργο.

Οι εκλογές σε δύο κρατίδια της Γερμανίας προκαλούν νέο πολιτικό πονοκέφαλο για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, καθώς τα αποτελέσματα καταγράφουν σημαντικές απώλειες για τους Χριστιανοδημοκράτες και νέα ενίσχυση της AfD.

Ο ίδιος ο Μερτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία «καταστροφή», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την ηγεσία του ούτε να αναστείλει την κυβερνητική του ατζέντα.

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Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, σύμφωνα με τα exit polls που επικαλείται το Reuters, η AfD κατέγραψε περίπου 37%, έναντι 35,5% του SPD, ενώ το CDU του Μερτς περιορίστηκε περίπου στο 5,5%. Πρόκειται για το χαμηλότερο εκλογικό αποτέλεσμα των Χριστιανοδημοκρατών σε κρατιδιακό επίπεδο από τη μεταπολεμική περίοδο.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την επικράτηση της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το κόμμα είχε συγκεντρώσει περίπου 44% των ψήφων. Οι διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις ενισχύουν τη συζήτηση στο εσωτερικό της Γερμανίας για την πορεία της κυβέρνησης Μερτς και για τη στρατηγική των παραδοσιακών κομμάτων απέναντι στην AfD.

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Το Βερολίνο αλλάζει τους συσχετισμούς

Στην πρωτεύουσα, το Die Linke εμφανίζεται στην πρώτη θέση με περίπου 24,5%, ενώ το CDU ακολουθεί με περίπου 20%. Η AfD ενισχύεται επίσης, φτάνοντας περίπου στο 16%, σύμφωνα με τα exit polls που μεταδίδει το Reuters.

Το αποτέλεσμα στο Βερολίνο έχει ξεχωριστό πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς το Die Linke καταγράφει για πρώτη φορά πρωτιά σε επίπεδο κρατιδίου. Η στεγαστική κρίση και το κόστος κατοικίας αποτέλεσαν βασικά ζητήματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης, ενώ η AfD κατάφερε παράλληλα να αυξήσει σημαντικά την παρουσία της ακόμη και στην πολιτικά πιο φιλελεύθερη πρωτεύουσα.

Ο Μερτς επιμένει στις μεταρρυθμίσεις

Παρά την εκλογική πίεση, ο Γερμανός καγκελάριος εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει την πολιτική του. Ο Μερτς υποστηρίζει ότι τα προβλήματα της γερμανικής οικονομίας και του πολιτικού συστήματος απαιτούν επιμονή στις μεταρρυθμίσεις και όχι υποχώρηση.

Η κυβέρνησή του έχει βρεθεί αντιμέτωπη με δυσαρέσκεια για ζητήματα όπως το κόστος ενέργειας και διαβίωσης, οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό και οι μεταρρυθμίσεις σε φορολογία και υγειονομική περίθαλψη. Την Παρασκευή, ο Μερτς ανακοίνωσε πακέτο μέτρων για την ελάφρυνση των καταναλωτών, μεταξύ άλλων με φορολογικές μειώσεις σε φυσικό αέριο και ντίζελ.

Το ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο τα συγκεκριμένα εκλογικά αποτελέσματα θα αυξήσουν την εσωκομματική πίεση προς τον καγκελάριο. Ήδη πριν από τις σημερινές κάλπες, η ηγεσία του CDU είχε βρεθεί αντιμέτωπη με έντονη κριτική μετά την ήττα στη Σαξονία-Άνχαλτ, ενώ ο Μερτς είχε ακυρώσει προγραμματισμένη παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς η πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας θεωρήθηκε προτεραιότητα.

Η AfD διευρύνει την επιρροή της

Η άνοδος της AfD αποτελεί το κοινό στοιχείο των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων. Το κόμμα έχει ενισχύσει αισθητά την παρουσία του στα ανατολικά κρατίδια και πλέον καταγράφει ισχυρές επιδόσεις και σε περιοχές όπου παραδοσιακά είχε μικρότερη επιρροή.

Τα υπόλοιπα μεγάλα κόμματα εξακολουθούν να αποκλείουν τη συμμετοχή της AfD σε κυβερνητικούς συνασπισμούς, στο πλαίσιο της λεγόμενης «πολιτικής του τείχους προστασίας» (firewall). Τα νέα αποτελέσματα, ωστόσο, αναμένεται να επαναφέρουν τη συζήτηση για το κατά πόσο αυτή η στρατηγική μπορεί να παραμείνει αποτελεσματική όσο διευρύνεται η εκλογική επιρροή του κόμματος.

Οι σημερινές κάλπες δεν καθορίζουν άμεσα τη σύνθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αλλά αποτελούν σημαντικό πολιτικό μήνυμα για το κλίμα στη Γερμανία. Για τον Μερτς, η πρόκληση πλέον είναι να διαχειριστεί τόσο την πίεση στο εσωτερικό του CDU όσο και τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της AfD, ενώ παράλληλα επιχειρεί να προωθήσει τις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που έχει θέσει στο επίκεντρο της διακυβέρνησής του.