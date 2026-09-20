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Η mega κλήρωση του τζόκερ έγινε, δείτε τους αριθμούς.

Το ποσό των 9,6 εκατ. ευρώ κλήρωσε σήμερα το Τζόκερ.

Οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 2, 17, 31, 33, 37 και Τζόκερ ο αριθμός: 3.

Οι αριθμοί

Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=H0PgsP5Av2k}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: