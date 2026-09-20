Μετά τις επιθέσεις, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για συνέχιση και εντατικοποίηση των επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Κίεβο.

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Κιέβου προειδοποιεί η Μόσχα, λίγες ώρες μετά τη μαζική ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία, η οποία σημειώθηκε την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν και θα ενισχύσουν τα πλήγματα με όπλα υψηλής ακρίβειας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Κίεβο, παρουσιάζοντας την απόφαση ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος.

Η Μόσχα κατηγορεί την ουκρανική πλευρά ότι επιχείρησε να διαταράξει την εκλογική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα στη Ρωσία. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, κατά το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε μαζική επίθεση με drones και πυραύλους, με στόχο να παρεμποδιστεί, όπως υποστηρίζει, η διεξαγωγή των εκλογών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlkah9mmn55t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η μεγαλύτερη επίθεση με drones στη Μόσχα

Η ουκρανική επίθεση χαρακτηρίστηκε από τον δήμαρχο της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ως η μεγαλύτερη που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα η ρωσική πρωτεύουσα. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι καταρρίφθηκαν συνολικά 1.951 επιθετικά drones και οκτώ πυραύλοι μεγάλου βεληνεκούς μέσα σε ένα 24ωρο, αριθμός που αποτελεί ρωσικό απολογισμό και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Reuters μετέδωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν θανάτους στην περιοχή της Μόσχας, ενώ εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της ρωσικής πρωτεύουσας υπέστησαν ζημιές. Οι ρωσικές αρχές υποστήριξαν ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο να επηρεάσουν την εκλογική διαδικασία, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη.

Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν υιοθετήσει την εκδοχή της Μόσχας ότι οι επιθέσεις είχαν ως αποκλειστικό σκοπό την παρεμπόδιση των εκλογών. Το Κίεβο έχει προηγουμένως υποστηρίξει ότι τα πλήγματα σε βάθος στη Ρωσία εντάσσονται στην προσπάθειά του να πλήξει υποδομές και εγκαταστάσεις που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Η ρωσική απειλή για νέα πλήγματα

Μετά τις επιθέσεις, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για συνέχιση και εντατικοποίηση των επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Κίεβο.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έρχεται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία, καθώς την ίδια ώρα η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις. Στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ρωσικό πλήγμα με drone προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε δεκάδες σημεία.

Έτσι, οι τελευταίες εξελίξεις δημιουργούν έναν νέο κύκλο αμοιβαίων επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας, με τις δύο πλευρές να επιχειρούν να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στο έδαφος του αντιπάλου.

Οι εκλογές στη Ρωσία υπό τη σκιά του πολέμου

Η μαζική επίθεση σημειώθηκε την τελευταία ημέρα των τριήμερων βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Πρόκειται για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Οι ρωσικές αρχές υποστήριξαν ότι οι επιθέσεις και κυβερνοεπιθέσεις δεν ανέκοψαν την εκλογική διαδικασία. Το Κρεμλίνο παρουσίασε την ψηφοφορία ως έκφραση στήριξης προς τη χώρα και τους Ρώσους στρατιώτες που συμμετέχουν στον πόλεμο.

Την ίδια ώρα, η ουκρανική πλευρά έχει χαρακτηρίσει τη ρωσική εκλογική διαδικασία «ψευδοεκλογή», ενώ η διεξαγωγή της και σε περιοχές της Ουκρανίας που η Ρωσία έχει προσαρτήσει μονομερώς έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.