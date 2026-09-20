Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τη χρήση του νέου βαλλιστικού πυραύλου «Pelican» στην ευρείας κλίμακας νυχτερινή επιχείρηση. Νεκροί και ζημιές στη ρωσική πρωτεύουσα και την περιφέρεια.

Σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones που έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου, η Ουκρανία έστειλε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τη Μόσχα και την ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας θανάτους, τραυματισμούς και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η επίθεση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, την ώρα που στη Ρωσία ολοκληρωνόταν η τριήμερη διαδικασία των βουλευτικών εκλογών. Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη επίθεση με drones που έχει αντιμετωπίσει η ρωσική πρωτεύουσα, υποστηρίζοντας ότι περίπου 450 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθύνονταν προς τη Μόσχα.

{https://x.com/bayraktar_1love/status/2101576898539065649}

Σε πανεθνικό επίπεδο, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι αναχαιτίστηκαν περισσότερα από 1.600 ουκρανικά drones.

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Νεκροί και ζημιές στην περιοχή της Μόσχας

Σύμφωνα με τις ρωσικές περιφερειακές αρχές, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή της Μόσχας και περίπου 20 τραυματίστηκαν. Άλλες μεταγενέστερες αναφορές ανέβασαν τον αριθμό των νεκρών σε τρεις.

Ένα από τα περιστατικά σημειώθηκε όταν drone έπεσε σε πολυώροφο κτίριο, προκαλώντας πυρκαγιά και οδηγώντας στην εκκένωση περίπου 400 κατοίκων.

{https://x.com/Megatron_ron/status/2101641591907922310}

Παράλληλα, ζημιές καταγράφηκαν στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας, στην περιοχή Καπότνια. Το διυλιστήριο αποτελεί σημαντικό τμήμα της ενεργειακής υποδομής της ρωσικής πρωτεύουσας και έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων.

{https://x.com/Ukraine/status/2101612308787053053}

Ο Ζελένσκι: «Χτυπήσαμε πετρέλαιο και logistics»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν στην επιχείρηση συνδυασμό drones και εγχώριας κατασκευής πυραυλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, μεταξύ των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα Flamingo και Pelican, με στόχους εγκαταστάσεις της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας και υποδομές logistics.

Ο Ζελένσκι παρουσίασε τα πλήγματα ως προσπάθεια να πληγούν οι οικονομικοί πόροι που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες υποδομές αντιπροσωπεύουν σημαντικές πηγές εσόδων για τη Μόσχα.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2101574761440583973}

Στο επίκεντρο τα νέα ουκρανικά όπλα

Η επίθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω των όπλων που, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, χρησιμοποιήθηκαν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για χρήση εγχώριας κατασκευής πυραύλων Flamingo, αλλά και του Pelican, το οποίο αρχικά παρουσιάστηκε σε ορισμένες αναφορές ως βαλλιστικός πύραυλος.

Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το Pelican που χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση ήταν πιθανότατα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μεγάλης εμβέλειας και όχι βαλλιστικός πύραυλος. Η σύγχυση γύρω από το συγκεκριμένο όπλο παραμένει και η ακριβής ταυτοποίησή του δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η επίθεση συνέπεσε με την τελευταία ημέρα των εκλογών

Η χρονική συγκυρία της επίθεσης προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική διάσταση στην επιχείρηση, καθώς σημειώθηκε την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιδίωξε να διαταράξει την εκλογική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση ήταν σχεδιασμένη με αυτόν τον στόχο. Η ουκρανική πλευρά, ωστόσο, έχει παρουσιάσει τα πλήγματα ως μέρος της εκστρατείας της κατά ενεργειακών και άλλων στρατηγικών υποδομών που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Η Ρωσία πραγματοποιεί τις πρώτες βουλευτικές εκλογές από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε επίσης σε περιοχές της Ουκρανίας που η Ρωσία έχει προσαρτήσει και οι οποίες παραμένουν αντικείμενο διεθνούς διαμάχης.

Η επίθεση αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη διαρκώς εντεινόμενη χρήση drones και όπλων μεγάλης εμβέλειας από την Ουκρανία εναντίον στόχων βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Το Κίεβο έχει αυξήσει τις επιθέσεις του εναντίον ενεργειακών υποδομών, ιδιαίτερα διυλιστηρίων και εγκαταστάσεων που συνδέονται με την παραγωγή και διακίνηση καυσίμων. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, στην άσκηση οικονομικής πίεσης στη Ρωσία και στον περιορισμό των πόρων που μπορούν να κατευθυνθούν στον πόλεμο.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, εξακολουθεί να απαντά με εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων και υποδομών, διατηρώντας τον πόλεμο των drones και των πυραύλων ως ένα από τα βασικά μέτωπα της σύγκρουσης.

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