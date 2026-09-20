Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Έντονη ανησυχία εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά το δημοσίευμα του «Βήματος της Κυριακής», σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών, επιχειρηματιών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων φέρονται να διατίθενται έναντι συνδρομής σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εστιάζει ιδιαίτερα στην πληροφορία ότι μεταξύ των δεδομένων που φέρονται να έχουν διαρρεύσει περιλαμβάνεται και ο αριθμός του προσωπικού κινητού τηλεφώνου του πρωθυπουργού.

Το κόμμα χαρακτηρίζει την υπόθεση «σφόδρα ανησυχητική» και θέτει σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.

Αναλυτικά:

«Η αποκάλυψη, από το «Βήμα της Κυριακής», ότι ο αριθμός του προσωπικού κινητού τηλεφώνου του πρωθυπουργού, αλλά και ευαίσθητα δεδομένα κορυφαίων υπουργών, επιχειρηματιών και στελεχών του στρατού, είναι διαθέσιμα έναντι συνδρομής σε σκοτεινές «πλατφόρμες», είναι σφόδρα ανησυχητική.

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Τα ερωτήματα είναι εύλογα: Η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την ασφάλεια των κρατικών λειτουργών γνωρίζουν γι' αυτές τις διαρροές και ποια μέτρα λαμβάνουν; Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και πώς παραβιάστηκαν; Πόση ασφάλεια μπορεί να νιώθει ο μέσος πολίτης, όταν ευαίσθητες πληροφορίες κυβερνητικών στελεχών γίνονται… φέιγ βολάν στο διαδίκτυο;

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι τέτοια ερωτήματα περιττεύουν στη χώρα του Predator και των υποκλοπών από «ιδιώτες», αλλά τα θέματα εθνικής ασφάλειας απαιτούν έγκυρες, τεκμηριωμένες απαντήσεις και στοιχειώδη υπευθυνότητα. Αναμένουμε».