Οι δύο γιατροί έχουν προφυλακιστεί και αντιμετωπίζουν κατηγορία ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς σε βίντεο εμφανίζεται ο προφυλακισμένος γιατρός να πραγματοποιεί εκπαίδευση σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες πάνω σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, το συγκεκριμένο οπτικό υλικό καταγράφηκε στις 20 Μαΐου, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου δραστηριοποιούνταν ο γιατρός που βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Στο βίντεο, ο γιατρός εμφανίζεται να πραγματοποιεί διαδικασία ενδοφλέβιας θεραπείας με βλαστοκύτταρα, την ώρα που εκπαιδεύει τη συνάδελφό του στη συγκεκριμένη πρακτική.

Η γιατρός από τις Φιλιππίνες φέρεται, μάλιστα, να έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της προς τον γιατρό για την εκπαίδευση που της παρείχε, προκειμένου να μπορεί να εφαρμόζει και η ίδια τη συγκεκριμένη θεραπεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες με αντικείμενο την αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυττάρων.

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Νέες καταγγελίες στο μικροσκόπιο

Την ίδια ώρα, στην υπόθεση έχουν προστεθεί καταγγελίες για πρακτικές που φέρεται να εφαρμόζονταν στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Άνδρας κατήγγειλε ότι η γιατρός είχε αποδώσει στη σύζυγό του σοβαρό πρόβλημα υγείας και της είχε προτείνει σειρά βιταμινών και συμπληρωμάτων. Ο ίδιος, προκειμένου να διερευνήσει εάν αντιμετώπιζε και ο ίδιος κάποιο πρόβλημα, επισκέφθηκε το ίδιο ιατρείο.

Όπως υποστήριξε, υποβλήθηκε σε διαδικασίες που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, βιοσυντονισμό και εξέταση αίματος. Σύμφωνα με την καταγγελία του, η γιατρός τού ανέφερε στη συνέχεια ότι στο αίμα του υπήρχαν «μικρόβια».

Το ζευγάρι απευθύνθηκε ακολούθως σε άλλους γιατρούς, οι οποίοι, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν διαπίστωσαν το πρόβλημα υγείας που είχε προηγουμένως αναφερθεί.

Στο επίκεντρο και η νομιμότητα των ιατρικών πράξεων

Οι καταγγελίες εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ήδη πραγματοποιήσει ελέγχους και έχει σχηματιστεί πειθαρχικός φάκελος για τους συγκεκριμένους γιατρούς. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, Πολυτίμη Λεονάρδου, είχε αναφέρει ότι στο ιατρείο υπήρχαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον ως θεραπεία «ευεξίας».

Παράλληλα, η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει επικεντρωθεί στα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και στα ψηφιακά πειστήρια που έχουν συλλεχθεί από τις Αρχές. Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψαν δεδομένα για τη λειτουργία του μηχανήματος, ενώ εξετάζονται επίσης φωτογραφίες και βίντεο που φέρεται να καταγράφηκαν την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν συνδεδεμένος με τη συσκευή.

Οι δύο γιατροί έχουν προφυλακιστεί και αντιμετωπίζουν κατηγορία ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Το νέο βίντεο προστίθεται, επομένως, στο υλικό που εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες καλούνται να αποσαφηνίσουν τόσο τις πρακτικές που εφαρμόζονταν στο συγκεκριμένο ιατρείο όσο και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μοιραία διαδικασία στον Γιώργο Μαζωνάκη.