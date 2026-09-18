Σοκ στις ΗΠΑ. Το επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου 30 ετών αυξήθηκε στο 6,95%, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Βυθισμένοι στην ακρίβεια οι αμερικάνοι με τα επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια 30 ετών να φτάνουν στο 6,95%. Σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, το κόστος δανεισμού για την αγορά ενός σπιτιού έχει πλέον ξεφύγει όπως αναφέρει ο γίγαντας των δανείων Freddie Mac.

Πρόκειται για την υψηλότερη αύξηση των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων τείνουν να ακολουθούν την απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου, η οποία αυξήθηκε αυτή την εβδομάδα στο 5%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και χρόνια.

Η άνοδος των επιτοκίων στεγαστικών δανείων σχετίζεται με την κίνηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) να αυξήσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας την Τετάρτη, την πρώτη αύξηση σε περισσότερα από τρία χρόνια, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό