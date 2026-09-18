Δε σημειώθηκε εμπλοκή με τα τουρκικά αεροσκάφη, ενώ αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Σε 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησαν τουρκικά αεροσκάφη την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το ΓΕΕΘΑ.

Συνολικά καταγράφηκαν 10 τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία πέταξαν σε σχηματισμούς και ως μεμονωμένα αεροσκάφη. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν δύο σχηματισμοί αποτελούμενοι από δύο F-16 ο καθένας, ένα αεροσκάφος ATR-72 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV). Από τα συνολικά 10 αεροσκάφη, δύο F-16 ήταν οπλισμένα.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, από τις 13 παραβάσεις, δύο καταγράφηκαν από τα F-16, δύο από το ATR-72 και εννέα από τα UAV. Παράλληλα, σημειώθηκαν επτά παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, εκ των οποίων δύο από τα F-16 και πέντε από τα UAV.

Καταγράφηκαν επίσης δύο υπερπτήσεις, μία από F-16 άνωθεν της Μαύρης Νήσου Ρω και μία από UAV άνωθεν της Μαύρης Νήσου Ζουράφα.

Το ΓΕΕΘΑ αναφέρει ότι δεν σημειώθηκε εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών, ενώ αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.