Οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν στο Μόναχο της Γερμανίας.

Η Βίκυ Λέανδρος, μία από τις σημαντικότερες ελληνίδες ερμηνεύτριες διεθνούς φήμης, συναντήθηκε με την Χάιντι Κλουμ, το ευρέως γνωστό super model και απαθανάτισαν τη στιγμή.

Οι δυο τους, πόζαραν χαμογελαστές η μία δίπλα στην άλλη, με τη Βίκυ Λέανδρος να δημοσιεύει το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η συνάντηση, φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Heidifest στο Μόναχο.

Η Βίκυ Λέανδρος, συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα σύντομο κείμενο στα γερμανικά, στο οποίο και αναφέρει: «Μία υπέροχη βραδιά στο Heidifest από την Χάιντι Κλουμ, χθες στο Μόναχο».

{https://www.instagram.com/p/Dda74K8OZR3/?hl=el}

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Η Βίκυ Λέανδρος, είχε συνδέσει το όνομά της με την Eurovision το 1972 κατακτώντας την πρώτη θέση για το Λουξεμβούργο με το «Après toi» και έγινε έτσι η πρώτη Ελληνίδα νικήτρια του διαγωνισμού.

Στην περυσινή διοργάνωση στη Βιέννη, η διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια, ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision ύστερα από 59 χρόνια και ερμήνευσε το πρώτο της εκείνο τραγούδι, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα από το κοινό.