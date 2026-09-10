Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μάς τρόλαρε τραγουδώντας το «Du Hast» των Rammstein και πόζαρε με τον «δίδυμο αδελφό του», Till Lindermann, frontman των συγκρότηματος.

O Γιώργος Μαζωνάκης είχε μια απίστευτη ομοιότητα με τον Till Lindermann, frontman των Rammstein. Μάλιστα, ένα... εσωτερικό αστείο και meme των φαν τους, ήταν ότι δεν είχαν δει ποτέ τον Μαζώ και τον Till, μαζί στο ίδιο μέρος.



Αυτό βέβαια μέχρι τον Μάιο του 2024, όταν οι Γερμανοί επέστρεψαν στην Ελλάδα για μια μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ και ο Μαζωνάκης, όχι μόνο μάς τρόλαρε, όταν εμφανίστηκε σε πρόμο βίντεο της συναυλίας να τραγουδάει το «Du Hast», πασίγνωστο τραγούδι του συγκροτήματος, αλλά συνάντησε και τον Till στα backstage του ΟΑΚΑ, δείχνοντας στο φακό ότι οι δύο καλλιτέχνες μοιάζουν σαν αδερφάκια.



Δείτε στο βίντεο που μοιράστηκαν οι Rammstein στα social, τον Γιώργο Μαζωνάκη να παίρνει πολύ σοβαρά το ρόλο του ψάχνοντας να κάνει ταχύρυθμα μαθήματα γερμανικών και στη συνέχεια να τραγουδάει το ρεφρέν του «Du Hast».

Η κοινή εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Till Lindemann των Rammstein

Αυτή η φωτογραφία θα μπορούσε να έχει λεζάντα: Βρείτε τις διαφορές!

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πράγματι είχε βρεθεί στις κερκίδες του ΟΑΚΑ το 2024 για να παρακολουθήσει επί σκηνής τον... σωσία του και τραγουδιστή των Rammstein. Στη συνέχεια, ακομπλεξάριστος όπως πάντα, ο Έλληνας τραγουδιστής πήγε να συναντήσει τον Γερμανό στα παρασκήνια, πόζαραν μαζί και μας χάρισαν ένα στιγμιότυπο που έγινε viral.

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