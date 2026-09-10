Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή μέσα από μία αναδρομή της παρουσίας του στον καλλιτεχνικό χώρο.

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση για τον άνθρωπο που γνώρισε στα πρώτα του βήματα στη μουσική, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η Πέγκυ Ζήνα.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως πληροφορήθηκε για τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς» πριν ακόμη γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του. Αρχικά αρνήθηκε να πιστέψει ότι είχε συμβεί κάτι τόσο σοβαρό, θεωρώντας πως επρόκειτο για μία ακόμη φήμη. Όταν όμως ήρθε η επιβεβαίωση, όπως περιγράφει, ένιωσε «πάγο» και ένα βαθύ κενό.

Η συγκινητική ανάρτηση για τον χαμό του Μαζωνάκη

Η Πέγκυ Ζήνα γύρισε τον χρόνο αρκετές δεκαετίες πίσω, όταν οι δυο τους είχαν συνεργαστεί για πρώτη φορά. Εκείνη ήταν μόλις 19 ετών και ο Γιώργος Μαζωνάκης 22, στα πρώτα του δισκογραφικά βήματα. Τον θυμάται ως ένα «ξανθό κουκλί με βαριά φωνή», που ερμήνευε τραγούδια του Στράτου Διονυσίου και ήδη ξεχώριζε για το ανατρεπτικό του ντύσιμο.

Παρότι στη συνέχεια οι δρόμοι τους απομακρύνθηκαν και δεν διατήρησαν στενή φιλική σχέση, η Πέγκυ Ζήνα παρακολούθησε την πορεία του και αναγνώρισε από νωρίς τη διαφορετικότητά του. Στάθηκε στις καλλιτεχνικές επιλογές του, στο ιδιαίτερο ρεπερτόριο, στους μουσικούς δρόμους που επέλεγε, στις παραγωγές και στο styling που συχνά δίχαζε, αλλά ταυτόχρονα εντυπωσίαζε.

«Στο βάθος το ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ σταρ, απότομα», έγραψε χαρακτηριστικά, μιλώντας για έναν άνθρωπο που, όπως σημείωσε, έζησε στα άκρα και δεν θα μπορούσε ποτέ να προετοιμάσει κανέναν για την αυλαία του.

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Κλείνοντας, η τραγουδίστρια τον αποχαιρέτησε με λόγια αγάπης, αναγνωρίζοντας πως μπορεί να μην είχαν μοιραστεί πολλές προσωπικές στιγμές, όμως τα τραγούδια του θα παραμείνουν για πάντα.

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