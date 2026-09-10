Δικαιώθηκε φορολογούμενη που προσέφυγε στη ΔΕΔ για γονική παροχή.

Μια φορολογική υπόθεση, με επίκεντρο χρηματική γονική παροχή ύψους 170.000 ευρώ που δηλώθηκε ηλεκτρονικά αλλά, όπως κρίθηκε, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ στην πράξη, εξέτασε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), δικαιώνοντας φορολογούμενη που είχε προσφύγει κατά πράξης της φορολογικής διοίκησης.

Με την υπ’ αριθμόν 1796/27.07.2026 απόφασή της, η ΔΕΔ Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή της φορολογούμενης και έδωσε εντολή στη ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης να διαγράψει το ποσό των 170.000 ευρώ από τους σχετικούς κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 και να προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση.

Προσπάθησε να ανακαλέσει τη δήλωση της δωρεάς

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η φορολογούμενη δήλωσε στο Ε1 δαπάνη 170.000 ευρώ για χρηματική δωρεά προς το παιδί της. Η σχετική δωρεά είχε δηλωθεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής myProperty στις 3 Οκτωβρίου 2024. Αργότερα, η ίδια επιχείρησε να ανακαλέσει τη δήλωση δωρεάς, όμως το αίτημά της απορρίφθηκε και η δήλωση παρέμεινε ενεργή στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Η φορολογούμενη υπέβαλε στη συνέχεια τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, αφαιρώντας το ποσό των 170.000 ευρώ από τον κωδικό 725. Κατά την εκκαθάριση, ωστόσο, η ΔΟΥ δεν αποδέχθηκε τη διαγραφή και επανέφερε το ποσό, γεγονός που οδήγησε την υπόθεση ενώπιον της ΔΕΔ.

Τα 170.000 συνδέονταν με αγορά ακινήτου

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η προσφεύγουσα, τα 170.000 ευρώ συνδέονταν με αγορά ακινήτου. Το ποσό είχε καταβληθεί μέσω τραπεζικού εμβάσματος απευθείας από προσωπικό λογαριασμό της μητέρας προς τον πωλητή, στο πλαίσιο προσυμφώνου πώλησης ακινήτου.

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Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη δυνατότητα το ακίνητο να περιέλθει στο παιδί της. Ωστόσο, λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση δικαιολογητικών και της μετανάστευσης του παιδιού στο εξωτερικό στις αρχές του 2025 για επαγγελματικούς λόγους, το σχέδιο άλλαξε. Τελικά, στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 υπογράφηκε η οριστική πράξη πώλησης με αγοράστρια την ίδια τη μητέρα.

Η απόφαση της ΔΕΔ και το κρίσιμο στοιχείο

Το κρίσιμο στοιχείο που εξέτασε η ΔΕΔ ήταν εάν είχε πράγματι συντελεστεί γονική παροχή ή δωρεά προς το παιδί. Από τα στοιχεία του φακέλου προέκυψε ότι τόσο στο προσύμφωνο όσο και στην τελική πράξη αγοράστρια ήταν η προσφεύγουσα, ενώ το παιδί δεν απέκτησε τελικά κανένα δικαίωμα επί του ακινήτου.

Η ΔΕΔ έκρινε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση διαφοροποιείται από τις περιπτώσεις στις οποίες μια δωρεά έχει ήδη πραγματοποιηθεί και στη συνέχεια επιχειρείται η ανάκλησή της. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, η χρηματική γονική παροχή στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν συντελέστηκε ποτέ και η ύπαρξη και μόνο μιας δήλωσης δωρεάς στο πληροφοριακό σύστημα δεν αρκεί για να δημιουργήσει φορολογική υποχρέωση, όταν τα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύουν ότι δεν υπήρξε πραγματική μεταβίβαση περιουσίας.

Σημασία έχει και η διαπίστωση ότι τα χρήματα δεν παραδόθηκαν στο παιδί. Τα 170.000 ευρώ καταβλήθηκαν από τη μητέρα απευθείας στον πωλητή του ακινήτου και, σύμφωνα με τη ΔΕΔ, η πληρωμή αφορούσε τελικά την εκπλήρωση δικής της συμβατικής υποχρέωσης. Το παιδί δεν απέκτησε ούτε περιουσιακό στοιχείο ούτε χρηματική ωφέλεια από τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Με αυτά τα δεδομένα, η ΔΕΔ κατέληξε ότι δεν στοιχειοθετείται ούτε άμεση ούτε έμμεση δωρεά ή γονική παροχή. Κατόπιν αυτών, έγινε δεκτή η ενδικοφανής προσφυγή και η ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης κλήθηκε να διαγράψει τα 170.000 ευρώ από τους κωδικούς 725 και 787 του Ε1 για το φορολογικό έτος 2024 και να πραγματοποιήσει νέα εκκαθάριση.