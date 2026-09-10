Τα συμβόλαια του Μπρεντ παράδοσης Νοεμβρίου ανήλθαν στα 101,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό παράδοσης Οκτωβρίου σημείωσε άνοδο 1,01%, φθάνοντας στα 96,06 δολάρια.

Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά και στις θαλάσσιες μεταφορές. Το Μπρεντ ξεπέρασε τα 101 δολάρια το βαρέλι, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια του Μπρεντ παράδοσης Νοεμβρίου ανήλθαν στα 101,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό παράδοσης Οκτωβρίου σημείωσε άνοδο 1,01%, φθάνοντας στα 96,06 δολάρια.

Φόβοι για τον εφοδιασμό

Η ανοδική κίνηση αποδίδεται στους φόβους ότι η επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες διαταραχές στον εφοδιασμό.

Η ένταση αυξήθηκε μετά την καταστροφή πέντε ιρανικών δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου από τον αμερικανικό στρατό, σε αντίποινα για απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν βρίσκεται πλέον στον έβδομο μήνα της και, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων στη ναυσιπλοΐα δημιουργεί κίνδυνο οι τιμές του πετρελαίου να ξεπεράσουν ακόμη και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Την εκτίμηση διατύπωσε ο Daan Struyven, συνεπικεφαλής παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων της τράπεζας.

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Σύγκρουση μέχρι το τέλος της θητείας Τραμπ;

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ έχουν συζητήσει κατ’ ιδίαν μαζί του το ενδεχόμενο η σύγκρουση με το Ιράν να παραταθεί ακόμη και για το υπόλοιπο της προεδρικής του θητείας.

Στην αγορά ενέργειας, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια νέα μείωση των όγκων διαμετακόμισης, μια ευρύτερη στρατιωτική κλιμάκωση ή απειλές κατά ενεργειακών υποδομών θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω τη φυσική προσφορά πετρελαίου και να δώσουν νέα ώθηση στις τιμές.