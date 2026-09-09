Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω αναζωπύρωσης των πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και επιθέσεων ιρανικών δυνάμεων σε εμπορικά πλοία στα Στενά.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι μια νέα «ζώνη απαγόρευσης» στα ανοικτά των Στενών του Ορμούζ θα καλύπτει μέρος του Κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού, προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης αυτής θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα.

«(Η ζώνη αυτή) ξεκινά περίπου προς την κατεύθυνση του Τσαμπαχάρ, καλύπτει μέρος του Κόλπου του Ομάν και μέρος της Αραβικής Θάλασσας (...) Αν ένα πλοίο εισέλθει σε αυτήν τη ζώνη χωρίς εκ των προτέρων συντονισμό, θα υπόκειται σε κυρώσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών, Χοσεΐν Μοχεμπί, στην κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι αυτές οι κυρώσεις θα περιλαμβάνουν απαγόρευση πρόσβασης σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω αναζωπύρωσης των πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και επιθέσεων ιρανικών δυνάμεων σε εμπορικά πλοία στα Στενά.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ