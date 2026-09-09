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Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία Παναμά, χτυπήθηκε από drone στα ιρακινά χωρικά ύδατα - Καλά στην υγεία τους οι δύο Έλληνες ναυτικοί.

Ελληνικών συμφερόντων τάνκερ, με σημαία Παναμά, δέχθηκε επίθεση την Τετάρτη στα ιρακινά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από εταιρείες ναυτικής ασφάλειας, το πλοίο φέρεται να είναι το «New Andros», το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού μαζούτ κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, ωστόσο η φωτιά κατασβέστηκε με τη συνδρομή ιρακινών σκαφών διάσωσης. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θύματα από το περιστατικό.

{https://x.com/UK_MTO/status/2097639815181123740}

Καλά στην υγεία τους οι Έλληνες ναυτικοί

Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός, που επιβαίνουν στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο New Andros, το οποίο δέχθηκε επίθεση από drone ενώ έπλεε σε ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

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Το υπό σημαία Παναμά δεξαμενόπλοιο, ελληνικών συμφερόντων μετέφερε περίπου 2 εκατ. βαρέλια ιρακινού μαζούτ, όταν χτυπήθηκε από drone ενώ βρισκόταν σε ιρακινά χωρικά ύδατα. Ιρακινά σκάφη διάσωσης κινητοποιήθηκαν στην περιοχή και προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Ολο το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από το πλήγμα στο New Andros.