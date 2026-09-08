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Κοντά στο νησί Χαργκ και στο Τζασκ οι επιθέσεις των ΗΠΑ.

Επίθεση σε δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια εξαπέλυσαν το βράδυ της Τρίτης οι δυνάμεις των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim ένα μικρό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο κοντά στο νησί Χαργκ, χωρίς να τραυματιστεί κανείς αφού το πλήρωμα το είχε εγκαταλείψει.

Λίγο αργότερα οι ΗΠΑ έπληξαν δεύτερο δεξαμενόπλοιο κοντά στο Τζασκ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Σε δηλώσεις του στο Reuters, ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι έπληξαν «πολλά» ιρανικά δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σε απάντηση για την απόπειρα πυραυλικής επίθεσης σε ένα πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ.

{https://x.com/i24NEWS_EN/status/2097424237480829246}

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Σύμφωνα με τηWall Street Journal, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση τη Δευτέρα εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, χωρίς ωστόσο να τα πλήξει. Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως αυτήν την πληροφορία.

{https://x.com/ferozwala/status/2097425035304882454}

{https://x.com/CharliekirK3225/status/2097420701271736509}

Με πληροφορίες του Reuters/ΑΠΕ