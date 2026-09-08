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Ο διεθνής μεσοεπιθετικός κατέρρευσε στο χορτάρι στο 27ο λεπτό του αγώνα της Ντόρτμουντ στη League Phase του Champions League. Η ανακοίνωση της ομάδας.

Πρόβλημα με τo κυκλοφορικό σύστημα αντιμετωπίζει ο Καρέτσας και κατέρρευσε στον αγώνα Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ στο 27ο λεπτό.

«Όχι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε. Ο Καρέτσας αποχωρεί πάνω σε φορείο και γίνεται γρήγορα αλλαγή», σχολίασε η Ντόρτμουντ στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

Αμέσως στο γήπεδο μπήκαν οι γιατροί της ομάδας με τον Καρέτσα να αποχωρεί δακρυσμένος και πάνω σε φορείο.

{https://x.com/SkySportDE/status/2097409735846662624}

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Τα γερμανικά μέσα δεν αναφέρουν για την ώρα ποιο είναι το πρόβλημα του Καρέτσα, ενώ κάποια μέσα ανέφεραν ότι ο διεθνής Έλληνας παίκτης δεν προπονήθηκε χθες λόγω κόπωσης.

{https://x.com/BundesInsider/status/2097408565522710945}

Ο Καρέτσας πάντως είναι καλά και διεκομίσθει στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

{https://x.com/BundesInsider/status/2097419884745400512}

Η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ

Στην ανακοίνωσή της η Ντόρτμουντ σημειώνει: «Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων κυκλοφορικού. Ο Κώστας είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις».

{https://x.com/BVB/status/2097416863642702251}