Άσχημα είναι τα νέα για τον Έλληνα άσο.

Οι χειρότεροι φόβοι για τον τραυματισμό που υπέστη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στον αγώνα της πρεμιέρας της Ντόρτμουντ στην Bundesliga με το Αμβούργο στην έδρα των Βεστφαλών επιβεβαιώθηκαν καθώς ο Έλληνας άσος όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, γεγονός που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπορούσια Ντόρτμουντ:

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Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θα στερηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τον νεοαποκτηθέντα Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο μέσος τραυματίστηκε στο χθεσινό, Σάββατο, ντεμπούτο του στη Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο και υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, γεγονός που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

Ο 23χρονος Έλληνας διεθνής έπεσε στο έδαφος στο 52ο λεπτό, έπειτα από μια μονομαχία στον χώρο του κέντρου, και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε. Στο πρώτο ημίχρονο, πάντως, ο Κωνσταντέλιας είχε πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της BVB, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45+1').

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Ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, δήλωσε: «Αυτή η είδηση μας πλήττει πολύ, καθώς ο Γιάννης έδειξε ήδη μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Τώρα, όμως, η δική του και η δική μας προσοχή πρέπει αρχικά να επικεντρωθεί στην αποθεραπεία του. Ο Γιάννης έχει την πλήρη υποστήριξή μας».

Ολόκληρη η οικογένεια της BVB βρίσκεται στο πλευρό του Γιάννη και του εύχεται καλή και γρήγορη ανάρρωση!