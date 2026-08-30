Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους δράστες.

Θέση για την κλοπή καλωδίων από τον προαύλιο χώρο του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ), στο Ελληνικό πήρε με ανακοίνωση της η ΥΠΑ. Μάλιστα, όπως τονίζει δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS.

Αναλυτικά:

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού κλοπής καλωδίων από αγνώστους δράστες, που έγινε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 και ώρα 19:27 στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ), της ΥΠΑ στο Ελληνικό.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από την ιδιωτική εταιρεία security που είναι αρμόδια για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΥΠΑ, η οποία ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές και έγινε καταγραφή.

Επίσης, ειδοποιήθηκε η ανάδοχος ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει την υλοποίηση εγκατάστασης του συστήματος Voice Communication and Recording System (VCRS) και έκανε απογραφή των υλικών.

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Από το περιστατικό, δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS.

Η ΥΠΑ προβλέπεται να καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων.