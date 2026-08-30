Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μαρκόπουλο Ωρωπού το απόγευμα της Κυριακής 30/8.
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:00 και στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Ωρωπού.
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, με τα εναέρια μέσα να παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτή την εξέλιξη.
https://x.com/pyrosvestiki/status/2094068280306618393}
Παράλληλα, ήχησε το 112 στα κινητά των πολιτών προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
{https://x.com/112Greece/status/2094070776185962719}
{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1478200494343209&set=a.592875626209038}
Τέλος, όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
{https://www.facebook.com/reel/1400613495517724}