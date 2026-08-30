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Τη δική τους μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μαρκόπουλο Ωρωπού το απόγευμα της Κυριακής 30/8.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:00 και στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Ωρωπού.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, με τα εναέρια μέσα να παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτή την εξέλιξη.

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Παράλληλα, ήχησε το 112 στα κινητά των πολιτών προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Τέλος, όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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