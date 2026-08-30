Στο πύρινο μέτωπο βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε στον Ωρωπό την Κυριακή 30/8 βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Συγκεκριμένα, μετέβη στο σημείο όπου εκδηλώθηκε το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος και της επιχείρησης κατάσβεσης.

Κατά την παρουσία του στην περιοχή, βρέθηκε με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντές που συνδράμουν στην επιχείρηση, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.