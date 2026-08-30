«Ο πόλεμος να μην παραμείνει η μόνη επιλογή» τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Την προετοιμασία της Ουκρανίας για έναν νέο γύρο συνομιλιών με εκπροσώπους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που εντείνονται οι διπλωματικές κινήσεις για ενδεχόμενη επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, σε τηλεοπτική δήλωσή του την Κυριακή, προανήγγειλε ότι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επόμενες επαφές αναμένεται να γίνουν γνωστές τη Δευτέρα.

«Θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες αύριο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε ο πόλεμος να μην παραμείνει η μόνη επιλογή για το πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της στάσης της Ουάσινγκτον στις προσπάθειες αναζήτησης μιας διπλωματικής διεξόδου, σημειώνοντας πως «είναι σημαντικό η Αμερική να συμμερίζεται πολλές από τις απόψεις μας για την κατάσταση».

Στο τραπέζι νέες διαπραγματεύσεις

Η νέα τοποθέτηση του Ουκρανού προέδρου έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του προσωπάρχη του, Κίριλο Μπουντάνοφ, ο οποίος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών τον Σεπτέμβριο, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των ΗΠΑ.

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Οι προηγούμενες προσπάθειες για ειρηνευτικές συνομιλίες με αμερικανική διαμεσολάβηση δεν οδήγησαν σε ουσιαστική συμφωνία. Ο τελευταίος γύρος τριμερών επαφών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο, ενώ έκτοτε οι δύο εμπόλεμες πλευρές έχουν πραγματοποιήσει ξεχωριστές συζητήσεις με την αμερικανική πλευρά.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι το Κίεβο θεωρεί πως υπάρχει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για αμερικανική διαμεσολάβηση έως το καλοκαίρι του 2027. Ουκρανοί, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ήδη επεξεργαστεί ένα μονοσέλιδο πλαίσιο ιδεών που προορίζεται να παρουσιαστεί στη Μόσχα και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι η αμερικανική πλευρά ενημέρωσε το Κίεβο για σειρά επαφών που πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσινγκτον προσεγγίζει τις συζητήσεις με τη Ρωσία.