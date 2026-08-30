Η νέα διαμάχη για τη λίμνη Οντάριο έρχεται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Οτάβα.

Τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής» στο Google Maps για τους χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτισε ο Λευκός Οίκος, λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει μονομερώς την αμερικανική ονομασία της λίμνης που βρίσκεται στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά.

«Είναι επίσημο! Είναι ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ στο Google Maps!», έγραψε το πρωί της Κυριακής στην πλατφόρμα X ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, πανηγυρίζοντας για την αλλαγή που εμφανίζεται πλέον στους αμερικανικούς χάρτες της Google.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο έδωσε εντολή να αλλάξει «αμέσως» η ονομασία «Lake Ontario» σε «Lake America» για επίσημη χρήση από την αμερικανική κυβέρνηση. Η κίνηση, ωστόσο, δεν συνεπάγεται διεθνή αναγνώριση της νέας ονομασίας.

Έντονη αντίδραση από τον Καναδά

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των καναδικών αρχών. Ο πρωθυπουργός της επαρχίας του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, χαρακτήρισε την κίνηση «εντελώς παράλογη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Κανείς δεν πρόκειται να την αποκαλεί “Λίμνη της Αμερικής”», δήλωσε στο ABC News, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του Καναδά απέναντι στη νέα ονομασία.

Η Google από την πλευρά της εξήγησε ότι ακολούθησε την καθιερωμένη πρακτική της για τις γεωγραφικές ονομασίες. Έτσι, οι χρήστες που βρίσκονται στις ΗΠΑ βλέπουν πλέον την ονομασία «Lake America», σύμφωνα με τις επίσημες αμερικανικές κυβερνητικές πηγές και το Geographic Names Information System.

Για τους χρήστες στον Καναδά, αντίθετα, η λίμνη εξακολουθεί να εμφανίζεται ως «Lake Ontario», ενώ στον υπόλοιπο κόσμο το Google Maps εμφανίζει και τις δύο ονομασίες. Στους Χάρτες της Apple, πάντως, η ονομασία «Lake Ontario» παρέμενε την Κυριακή αμετάβλητη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επιχειρεί να αλλάξει την ονομασία ενός σημαντικού γεωγραφικού σημείου. Στην αρχή της δεύτερης θητείας του είχε δώσει εντολή να μετονομαστεί ο «Κόλπος του Μεξικού» σε «Κόλπο της Αμερικής», προκαλώντας τότε έντονες αντιδράσεις από το Μεξικό.