Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις.

Οι ΗΠΑ «τράβανε» το σχοινί στην εμπορική διαμάχη των τελευταίων ημερών με τον Καναδά, καθώς ο Λευκός Οίκος με ανάρτησή του στην επίσημη σελίδα του στην πλατφόρμα X φαίνεται να κάνει πράξη μία από τις «φιλοδοξίες» του Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση του στο TruthSocial ανέφερε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να μετονομάσουν τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερική.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της λίμνης Οντάριο σε “Λίμνη Αμερική”, καθώς δεν αναμένουμε πλέον να κάνουμε πολλές εμπορικές συναλλαγές με το Οντάριο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε ο Τραμπ.

Με τη σειρά του, ο Λευκός Οίκος ανήρτησε μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο χάρτης των ΗΠΑ σε μορφή LEGO. Βόρεια της Νέας Υόρκης, εκεί που υπάρχει η λίμνη Οντάριο εμφανίζεται η ονομασία «LAKE AMERICA», ενώ ξεχωρίζει επίσης και ο Κόλπος του Μεξικό στα νότια, όπου αναγράφεται επίσης «GULF OF AMERICA».

{https://x.com/WhiteHouse/status/2092294860434808863}