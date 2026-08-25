Η ζωή, ο πατέρας του, η επιτυχία και η μάχη για τη ζωή. Ο Δημήτρης Κόκοτας πέθανε σε ηλικία 58 ετών. Μία σύντομη αναδρομή στην καριέρα του.

Δυόμισι χρόνια πάλεψε ο Δημήτρης Κόκοτας να κρατηθεί στη ζωή, ωστόσο, το μεσημέρι της 25ης Αυγούστου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 58 ετών.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ οι ερμηνείες του άφησαν το δικό τους στίγμα στο ελληνικό πεντάγραμμο και την ελληνική μουσική σκηνή.

Ως γιος του εμβληματικού λαϊκού ερμηνευτή Σταμάτη Κόκοτα, κατάφερε να χτίσει τη δική του πορεία, έχοντας πάντοτε ως σύμβολο τον πατέρα του, που όπως δήλωσε σε μία από τις συνεντεύξεις του, ήταν χαρούμενος που άγγιξε έστω και λίγο το καλλιτεχνικό του μεγαλείο.

Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα και τα πρώτα βήματα της καριέρας του

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 1968 και μεγάλωσε στην Κηφισιά.

Ο πατέρας του τότε, είχε ήδη γίνει γνωστός, με αποτέλεσμα ο Δημήτρης να μεγαλώσει μέσα σε ένα σπίτι με έντονο το καλλιτεχνικό και το μουσικό στοιχείο. Η επιρροή, φάνηκε τόσο μεγάλη στο μέλλον, ώστε ο ίδιος να ασχοληθεί με το τραγούδι, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του Σταμάτη Κόκοτα.

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Από τα πρώτα του βήματα στο πεντάγραμμο άρχισε να διαγράφει μία λαμπρή πορεία, χωρίς να τον «βαραίνει» το όνομα Κόκοτας. Έκανε τις γνώσεις και τις εμπειρίες από το σπίτι του σύμμαχο του, και πορεύτηκε ερμηνεύοντας μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας.

Τα πρώτα του βήματα στην μουσική σκηνή τα έκανε σε ηλικία μόλις 25 ετών, ξεκινώντας την δισκογραφική του καριέρα το 1994.

Αν και ο πατέρας του δεν συμφωνούσε με το να ερμηνεύσει τραγούδια του Φοίβου, ο Δημήτρης Κόκοτας, κατάφερε να «σταθεί στα πόδια» του και να μπει στην μουσική βιομηχανία.

Κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, με τίτλο «Διαδόσεις», τον Φεβρουάριου του 1994 και έκτοτε ακολούθησαν ακόμη εννιά.

Το 1995 ακολούθησε η δεύτερη δισκογραφική του δουλειά σε συνεργασία με το Φοίβο, οπότε και κυκλοφόρησε τον δίσκο «Συνείδηση» που, σύμφωνα με πληροφορίες, γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία.

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Ο δίσκος άγγιξε τις 60.000 πωλήσεις με τα τραγούδια «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να είσαι αληθινή», «Κι άσε να λένε» και «Ανεμώνα», να ξεχωρίζουν.

Συνολικά, ο Δημήτρης Κόκοτας κυκλοφόρησε δέκα προσωπικούς δίσκους με τίτλους: «Αχαριστία» (1997), «Για μένα» (1998), «Σε ρεύματα αντίθετα» (1999), «Έχω φύγει» (2000), «Ολόψυχα» (2002), «Ένα» (2003), «Απρόσμενη Αγάπη» (2004) και «Άμα δε σε δω απόψε» (2007).

Οι σπουδαίες συνεργασίες του Δημήτρη Κόκοτα

Κατά τη διάρκεια της καριέρα του, ο Δημήτρης Κόκοτα, συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, δίνοντας τη δική του χροιά σε μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας.

Στάθηκε στο πλευρό της Μαρινέλλας, της Καίτης Γαρμπή, του Αντύπα, της Άντζελας Δημητρίου, του Βασίλη Καρρά και φυσικά του πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα.

Συναυλιακά, ανέβηκε στη σκηνή στο πλευρό σπουδαίων ερμηνευτών, και το 2013 μαζί με τους: Χάρη Βαρθακούρη, Γρηγόρη Μπιθικώτση και τον Στέλιο Διονυσίου ταξίδεψαν σε πολλές χώρες χαρίζοντας μοναδικές εμφανίσεις στους ομογενείς.

Δημήτρης Κόκοτας: «Μ’ αρέσει πάντα να μιλάω για τον πατέρα μου»

Λίγα χρόνια πριν από το θάνατό του, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε παραχωρήσει μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Αθηναΐδα Νέγκα και την εκπομπή «Καλύτερα Αργά», κάνοντας μία ξεχωριστή αναφορά στον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα.

Με θαυμασμό και νοσταλγία είχε μιλήσει για τον σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή.

«Θα πήγαινε σε όλες τις γειτονιές και στο καφενείο και στον δρόμο… Ο πατέρας μου ήταν ο εαυτός του. Ό,τι ένιωθε έκανε και του έβγαινε. Ένας ανεπανάληπτος ερμηνευτής… Ήταν η ψυχή του, αυτό είναι για εμένα. Ό,τι έλεγε, το έλεγε με την ψυχή του. Δεν κορόιδευε την ώρα που τραγουδούσε», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων.

Με αφορμή την συζήτηση για τον Σταμάτη Κόκοτα, ο ερμηνευτής, είχε αποκαλύψει την αντίθετη άποψη που είχε για τα τραγούδια του και την επιθυμία του να ενταχθεί στη μουσική βιομηχανία.

«Μ’ αρέσει πάντα να μιλάω για τον πατέρα μου», έλεγε ο Δημήτρης Κόκοτας, τονίζοντας ότι ποτέ δεν «έκρυψε» το επώνυμό του, ωστόσο πάντα ήθελε να τα καταφέρει μόνος του:

«Υπήρχε το ‘θέλω να τα καταφέρω μόνος μου, εγώ είμαι και κανείς άλλος’. Είναι η πολύ μεγάλη επιτυχία που ευτυχώς μπόρεσα να κάνω με τα τραγούδια του Φοίβου. Είναι η επιλογή μου. Δεν τα ήθελε ο πατέρας μου. Από την άλλη πλευρά είναι ο τεράστιος πατέρας μου, γιατί είναι ο πατέρας μου. Είναι και ο τεράστιος Κόκοτας, γιατί είναι ο Κόκοτας… Νιώθω ότι ευτυχώς μπόρεσα να πλησιάσω μέχρι ένα σημείο το μεγαλείο του πατέρα μου κάνοντας χρυσούς και πλατινένιους».

{https://www.youtube.com/watch?v=D4oUoDnJU98}

Η υγεία του και οι τελευταίες του εμφανίσεις

Στις 28 Μαρτίου του 2024, ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη σοβαρό έμφραγμα κατά τη διάρκεια της πρόβας του για τις εμφανίσεις του στο show «J2US», οπότε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας από το νοσοκομείο, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, έγιναν προσπάθειες ανάνηψης και διασωληνώθηκε.

Έκτοτε έδινε μάχη με την υγεία του και σήμερα, Τρίτη, υπέκυψε αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Το πλατό του «J2US» έμελλε να είναι η τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση, όπου τραγούδησε σε ντουέτο με την Τραϊάνα Ανανία.

Ο ερμηνευτής, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό επί σκηνής, δέχθηκε τις κριτικές της επιτροπής και συνέχισε να εμφανίζεται ευδιάθετος στη σκηνή, χωρίς να γνωρίζει κανείς όσα θα ακολουθούσαν.

Στην τελευταία του εμφάνιση, λίγες ημέρες πριν από την περιπέτεια με την υγεία του, είχε ανέβει στη σκηνή ερμηνεύοντας το τραγούδι «Πήγα σε μάγισσες».

{https://www.youtube.com/watch?v=fNV4681QTKI&t=178s}

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα

Από το μεσημέρι της Τρίτης, ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα, κάνοντας λόγο για έναν ζεστό, γεμάτο καλοσύνη άνθρωπο.

Ανάμεσα σε όσους θέλησαν να αφήσουν το μήνυμά τους βρέθηκαν και πρόσωπα με τα οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, αλλά και πρόσωπα της τηλεόρασης.

Η Ρούλα Κορομηλά, αποκάλυψε ότι μέχρι και σήμερα κρατάει το τελευταίο του μήνυμα στο κινητό της, ενώ η Καίτη Γαρμπή μίλησε για ένα αγαπημένο συνάδελφο και καλό παιδί.

Η Τραϊάνα Ανανία,αναφέρθηκε στην συνεργασία τους επί σκηνής, ενώ ο Χάρης Βαρθακούρης με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε για τον φίλο και συνεργάτη του, Δημήτρη Κόκοτα.

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