Το μήνυμα της Καίτης Γαρμπής για την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει σκορπίσει η είδηση για την απώλεια του σπουδαίου έλληνα ερμηνευτή Δημήτρη Κόκοτα.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένειά του, τους φίλους, τους συγγενείς του, αλλά και τους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου.

Από εκείνη την ώρα πρόσωπα του ελληνικού πενταγράμμου και της τηλεόρασης, γράφουν το δικό τους «αντίο» στον ερμηνευτή, ο οποίος για δυόμισι χρόνια έδινε τη δική του «μάχη» για την υγεία του.

Ανάμεσα σε όσους θέλησαν να εκφράσουν τη λύπη τους, είναι και η Καίτη Γαρμπή, με την οποία στο παρελθόν είχε συνεργαστεί.

Η ερμηνεύτρια, μέσα από μία προσωπική της ανάρτηση στα social media αποχαιρέτησε τον συνάδελφό της, γράφοντας χαρακτηριστικά:

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«Δημήτρη μου… Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα. Το πιστέψαμε, το ευχηθήκαμε, το προσευχηθήκαμε. Σήμερα αποχαιρετώ ένα υπέροχο πλάσμα, έναν αγαπημένο συνάδελφο, ένα καλό παιδί. Θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου. καλό ταξίδι».

Ο Δημήτρης Κόκοτας, το 2024, υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια που βρισκόταν για πρόβα στα στο πλατό του «J2US», οπότε και μεταφέρθηκε στο Γενικό

Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματά». Έκτοτε, έδωσε τη δική του μάχη για να μείνει στη ζωή, ωστόσο σήμερα, Τρίτη, άφησε την τελευταία του πνοή.