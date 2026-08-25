Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων της Motor Oil.

Εντυπωσιακή άνοδο της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας κατέγραψε ο Όμιλος Motor Oil στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα EBITDA να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη να προσεγγίζουν τα 690 εκατ. ευρώ, σε μια περίοδο κατά την οποία η αυξημένη διαθεσιμότητα του διυλιστηρίου, η άνοδος των πωλήσεων και τα ενισχυμένα περιθώρια διύλισης έδωσαν σημαντική ώθηση στα οικονομικά μεγέθη.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,047 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 387,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 170,27%. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, τα EBITDA ανήλθαν σε 830,6 εκατ. ευρώ, από 263,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο 215,55%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου έφθασαν τα 689,33 εκατ. ευρώ, έναντι 163,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχυμένα κατά 321,85%. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 891,7 εκατ. ευρώ από 217,7 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο μητρικής, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 672,1 εκατ. ευρώ, από 186,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 854,9 εκατ. ευρώ από 237,3 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας συνοδεύτηκε από ισχυρή αύξηση των εσόδων. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Motor Oil ανήλθε σε 7,52 δισ. ευρώ, έναντι 5,26 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 42,89%. Το μικτό κέρδος προ αποσβέσεων σχεδόν τριπλασιάστηκε, στα 1,252 δισ. ευρώ από 430,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 190,88%.

Πίσω από την αύξηση του τζίρου βρέθηκαν τόσο οι υψηλότερες πωλήσεις όσο και οι αυξημένες διεθνείς τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων. Ο συνολικός όγκος πωλήσεων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 18,06%, στα 7,39 εκατ. μετρικούς τόνους από 6,26 εκατ. τόνους, ενώ ο μέσος όρος των τιμών των προϊόντων πετρελαίου σε δολάρια ήταν περίπου 43% υψηλότερος σε ετήσια βάση. Μέρος της θετικής επίδρασης περιορίστηκε από την αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ κατά 6,8%.

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Ιδιαίτερα ισχυρή παρέμεινε η εξαγωγική δραστηριότητα. Οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας αντιστοιχούσαν στο 78,10% του συνολικού όγκου πωλήσεων του Ομίλου, από 71,62% ένα χρόνο νωρίτερα. Οι πωλήσεις εξωτερικού σε αξία αυξήθηκαν κατά 79,40%, στα 3,9 δισ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις ναυτιλίας ενισχύθηκαν κατά 77,25%, στα 733,9 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική για τις επιδόσεις ήταν η αυξημένη διαθεσιμότητα των μονάδων του διυλιστηρίου. Η συνολική ποσότητα αργού και λοιπών πρώτων υλών που επεξεργάστηκε η εταιρεία έφθασε τους 6,596 εκατ. μετρικούς τόνους, έναντι 5,474 εκατ. τόνων στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Η περσινή περίοδος είχε επηρεαστεί από τη μειωμένη διαθεσιμότητα μετά τη φωτιά του Σεπτεμβρίου του 2024, με τη μονάδα διύλισης αργού να επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, η Motor Oil επωφελήθηκε από τη σημαντική άνοδο των περιθωρίων διύλισης, ιδιαίτερα στη βενζίνη και το ντίζελ. Το συνολικό μέσο σταθμικό περιθώριο κέρδους της μητρικής διαμορφώθηκε στα 174,72 δολάρια ανά μετρικό τόνο, έναντι 54,61 δολαρίων στο Α’ εξάμηνο του 2025. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξέλιξη συνδέθηκε με την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τη συνεχιζόμενη ένταση στις σχέσεις Ρωσίας - Ουκρανίας.

Σημαντική βελτίωση καταγράφηκε και στον ισολογισμό. Το καθαρό χρέος του Ομίλου περιορίστηκε στα 814,3 εκατ. ευρώ, από 1,95 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Η μητρική πέρασε μάλιστα σε καθαρή ταμειακή θέση, καθώς τα διαθέσιμα και ισοδύναμά της υπερέβαιναν το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων και υποχρεώσεων μισθώσεων κατά 238,86 εκατ. ευρώ.

Στο επενδυτικό σκέλος, οι δαπάνες της εταιρείας ανήλθαν σε 79,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, με το 97% να κατευθύνεται σε έργα του διυλιστηρίου. Για το σύνολο του 2026 η Motor Oil προβλέπει επενδυτική δαπάνη 200 εκατ. ευρώ, με σημαντικό μέρος να αφορά τη νέα μονάδα ηλεκτρόλυσης για παραγωγή πράσινου υδρογόνου, τον νέο υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και τις εργασίες συντήρησης του διυλιστηρίου.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι τα EBITDA της εταιρείας θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλα εκείνων του δεύτερου εξαμήνου του 2025, παρά την επίδραση των προγραμματισμένων εργασιών περιοδικής συντήρησης στις μονάδες Hydrocracker και FCC τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, τα EBITDA των θυγατρικών ομίλων AVIN, CORAL, MORE και LPC αναμένονται συνολικά υψηλότερα από εκείνα του πρώτου εξαμήνου.