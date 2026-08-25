Τα καθαρά κέρδη της Lego αυξήθηκαν κατά 32%.

Οι πωλήσεις της Lego αυξήθηκαν κατά 21% το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, καθώς το Μουντιάλ 2026, η Formula 1 και η συνεργασία με το Κpop Demon Hunters μεταξύ άλλων προσέλκυσαν νέους πελάτες, αυξάνοντας τη ζήτηση.

Τα έσοδα της Lego έφτασαν τα 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, από 4,6 δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν αύξηση 32%, φτάνοντας τα 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ. «Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων είναι πραγματικά δυνατό και φτάνει σε νέα σημεία ενδιαφέροντος το πρώτο εξάμηνο», δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της Lego, Νιλς Κρίστιανσεν.

«Επίσης, βλέπουμε περισσότερα παιδιά στο brand. Είναι πολύ συναρπαστικό για εμάς ότι έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τόσο τον αριθμό των παιδιών και των καταναλωτών που δραστηριοποιούνται, όσο και τη συνολική ποσότητα που αγοράζουν», συμπλήρωσε.

Η Lego λάνσαρε περισσότερα από 330 νέα σετ το πρώτο εξάμηνο. Ανάμεσά τους μια ρέπλικα του τροπαίου του Μουντιάλ, σετ Pokemon με τα νέα διαδραστικά τουβλάκια και προϊόντα με βάση το K-Pop Demon Hunters, τα οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα κορίτσια, σύμφωνα με τον Κρίστιανσεν.

Lego: Ο πόλεμος στο Ιράν ακριβαίνει το πλαστικό

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, έχει αυξήσει και το κόστος του πλαστικού που χρησιμοποιεί η Lego για τα τουβλάκια της. Η εταιρεία μπορεί να δει αντίκτυπο στο δεύτερο εξάμηνο, αλλά μέχρι στιγμής δεν ήταν σημαντικός, σημείωσε ο CEO.

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«Επηρεαζόμαστε από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου, όμως, επειδή αγοράζουμε τόσο υλικό που δεν προέρχεται από ορυκτά καύσιμα και σχετίζεται λιγότερο με την τιμή του πετρελαίου, έχουμε καταφέρει να τα πάμε σχετικά καλά», συμπλήρωσε ο Κρίστιανσεν.